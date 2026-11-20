El Alquimista del Ring tendrá oportunidad de recuperar el Campeonato Mundial Completo del CMLL en el Tokyo Dome

La rivalidad entre Hechicero y Zack Sabre Jr. está lejos de terminar y tendrá otro capítulo más. Después de perder el Campeonato Mundial Completo del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en Lucha Kingdom, el oriundo de Monterrey pidió una oportunidad para recuperar su corona y ya horas después, NJPW confirmó la revancha en Wrestle Kingdom 21, en el Tokyo Dome de Japón.

Durante la más reciente edición de CMLL Informa, el Alquimista del Ring lanzó un desafío directo al luchador británico para protagonizar una revancha titular el 4 de enero de 2027. Ahora, en uno de los eventos más importantes de New Japan Pro-Wrestling (NJPW) podrá buscar su 3.ª coronación como Campeón Máximo de la compañía mexicana.

Hechicero quiere recuperar el Campeonato Mundial Completo del CMLL

El pasado 16 de noviembre, durante Lucha Kingdom, Zack Sabre Jr. consiguió terminar con el reinado de Hechicero en la Arena México. El británico se impuso al mexicano para convertirse en el nuevo monarca mundial de Peso Completo del CMLL, poniendo fin a una etapa de 241 días con el campeonato en manos del Alquimista.

Sin embargo, la derrota no cerró esta historia. Hechicero pidió una nueva oportunidad y pretendía que la rivalidad tuviera un capítulo más en territorio japonés, específicamente en Wrestle Kingdom 21.

Hechicero previo al Viernes Espectacular | RÉCORD

La propuesta también coincide con los planes que el propio Zack Sabre Jr. había compartido después de conquistar el cinturón. En conferencia de prensa, el británico manifestó su intención de defender el campeonato en el Tokyo Dome, pues no quiere mantenerlo alejado de la actividad ni dejarlo guardado en Japón.

Incluso, el británico había invitado directamente a Hechicero a viajar a Japón para enfrentarlo nuevamente, asegurando que podría derrotarlo mediante una sumisión.

Zack Sabre Jr. vence a Hechicero en la Arena México durante Lucha Kingdom | EMILIANO CÁRDENAS

¿Cuándo es Wrestle Kingdom 21?

La edición número 21 de Wrestle Kingdom está programada para el próximo 4 de enero de 2027, en el Tokyo Dome de Japón. El evento representa uno de los escenarios más importantes para NJPW y podría recibir un nuevo capítulo de esta rivalidad internacional.

El Alquimista tendrá una oportunidad de oro para reponerse de la derrota en la Arena México y Zack Sabre Jr. busca demostrar que su conquista no fue casualidad. ¿Quién saldrá victorioso en el Tokyo Dome?