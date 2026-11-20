¡Es el Año de Calavera Jr. I! El luchador conquista el Campeonato Mundial de Peso Súper Ligero del CMLL

El 'gusto culposo de la lucha libre' destronó a Stigma en la Arena Puebla y, tras conquistar el cetro mundial, anunció que dejará vacante el Campeonato Nacional Ligero

La Arena Puebla vivió una noche especial con una nueva edición de 'Revolución de Campeones'. La afición poblana respondió como de costumbre y agotó las localidades del llamado 'Templo del Dolor', donde se presentaron importantes combates titulares y una copa femenil.

Sin embargo, uno de los grandes protagonistas de la función fue Calavera Jr. I, quien confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria al conquistar el Campeonato Mundial de Peso Súper Ligero del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), luego de destronar a Stigma.

Calavera Jr. I, el gran protagonista de 2026

El llamado 'gusto culposo de la lucha libre' se ha convertido en uno de los nombres destacados de la Arena Puebla. Su victoria ante Stigma no solamente le permitió conquistar un campeonato mundial, sino que también añadió otro logro a un año que ya tenía importantes momentos para su carrera.

A principios de 2026, Calavera Jr. I le arrebató la máscara a Robín, mientras que en la propia Arena Puebla consiguió el Campeonato Nacional de Peso Ligero al imponerse a Rayo Metálico. Ahora, con la conquista del cetro mundial de Peso Súper Ligero, suma una nueva distinción a su palmarés.

No obstante, este nuevo campeonato también traerá un cambio en su trayectoria. A través de sus canales oficiales, el CMLL informó que Calavera Jr. I dejará vacante el Campeonato Nacional Ligero para concentrarse en su nueva etapa como monarca mundial de Peso Súper Ligero.

Calavera Jr. I volando sobre a Rayo Metálico | CMLL

Volador Jr. retiene y Princesa Sugehit conquista la copa femenil

En la lucha superestelar, el 'Líder de los Depredadores', Volador Jr., refrendó el Campeonato Histórico de Peso Medio ante Villano III Jr., quien defendió con orgullo los colores de la Dinastía Imperial, aunque no pudo salir con el triunfo.

Por su parte, Princesa Sugehit hizo valer su experiencia para conquistar la copa 'Mujeres Revolucionarias 2026'. La luchadora se impuso a Marcela en la gran final de un torneo en el que también participaron Persephone, Lluvia, India Sioux, Garra Negra, Tabata, Lady Metal, Astoreth y Diablita Roja.

La función también dejó otras dos defensas exitosas. Meyer y Tiger Boy conservaron el Campeonato de Parejas de la Arena Puebla tras superar a Águila Egipcia y Multy, mientras que Prayer, conocido como 'La Oración de la Lucha Libre', retuvo el Campeonato de Peso Abierto de la Arena Puebla frente a Millenium.