La espera terminó para la Selección Mexicana Sub 17 . Este sábado 21 de noviembre, el combinado nacional hará su presentación en el Mundial de Qatar 2026 cuando se enfrente a Rumania en su primer compromiso de la fase de grupos, encuentro que podrás disfrutar a partir de las 9:30 am a través de Canal 9, TUDN y ViX.

El equipo dirigido por el cuerpo técnico mexicano buscará comenzar con una victoria su camino en el certamen, con la ilusión de volver a competir por el título de la categoría.

El Tricolor llega con la expectativa de mostrar el talento de una generación que cuenta con futbolistas a seguir, entre ellos Da'vian Kimbrough, delantero que buscará aprovechar la vitrina mundialista. Además, México intentará recordar sus mejores actuaciones en esta competencia, donde consiguió levantar el trofeo en 2005 y 2011.