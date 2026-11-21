Con un golazo pero con muchas dudas, México derrota a Rumanía en su debut en el Mundial Sub 17

Adán Sánchez celebra junto a otros jugadores de México el gol ante Rumania en el Mundial Sub 17 | MEXSPORT

El Tri cumplió con la tarea de sacar su primer triunfo de la Copa del Mundo Sub-17, aunque con muchas dudas, pero logró sacar los 3 puntos

La Selección Mexicana Sub-17 comenzó su camino en la Copa del Mundo con el pie derecho. El Tricolor derrotó 1-0 a Rumania en su debut, en un encuentro que tuvo aproximaciones de ambos equipos, un gol anulado y momentos de tensión que terminaron por resolverse a favor del conjunto mexicano.

México encontró la diferencia en una jugada por los costados. Adán Sánchez mandó un centro al segundo poste, donde el arquero rumano falló en su salida y dejó la pelota a merced de André Godínez, quien aprovechó la oportunidad para mandar el balón al fondo de las redes y darle la ventaja al cuadro nacional.

Rumania también intentó responder. Alexandru Goncear protagonizó el primer aviso del conjunto europeo y, minutos después, volvió a inquietar a la defensa mexicana. Tras realizar un enganche e ingresar al área, sacó un disparo que se fue por encima del arco, dejando escapar una nueva oportunidad para abrir el marcador.

En los primeros minutos de la segunda mitad, México consiguió marcar nuevamente, pero el tanto fue anulado, por lo que el encuentro continuó con la mínima diferencia.

Da'vian Kimbrough representando a México en el Mundial Sub 17 | MEXSPORT

No encontraron respuesta hasta el segundo tiempo

Más tarde, Adán Sánchez sacó un potente disparo desde las afueras del área para colocar el 1-0, en una acción que terminó por darle el triunfo al conjunto mexicano.

El partido también tuvo un momento de polémica cuando José Corona intervino en una jugada en la que tomó el balón antes de que llegara al área. La acción generó dudas, pero tras la revisión del VAR, el cuerpo arbitral determinó que había realizado la acción en posición correcta, descartando cualquier infracción.

Con el silbatazo final, México aseguró sus primeros tres puntos en el Mundial Sub-17 y dio el primer paso en su búsqueda por avanzar de ronda, en un debut donde supo aprovechar su oportunidad y resistir los momentos de presión.