El legado de Antonio Mohamed en Toluca: el técnico más ganador de los Diablos Rojos

Antonio Mohamed se marcha del Infierno después de conquistar seis títulos en dos años, conseguir el bicampeonato de Liga MX y convertirse en el entrenador más laureado en la historia del conjunto escarlata

El ciclo de Antonio 'Turco' Mohamed en Toluca llegará a su final después de la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA. La noticia dejó sorprendidos a todos los aficionados de la Liga MX y marca el cierre de una de las etapas más exitosas que ha vivido la institución mexiquense, pues el entrenador argentino no solamente devolvió a los Diablos Rojos a los primeros planos del futbol mexicano, sino que construyó un legado que ya lo coloca por encima de los grandes nombres que han pasado por su banquillo.

En apenas dos años, Mohamed consiguió seis títulos con el conjunto escarlata, incluido un bicampeonato de Liga MX, una Copa de Campeones de la Concacaf y la Leagues Cup. Sus conquistas lo convirtieron en el técnico más ganador en la historia del Toluca, superando incluso a Ignacio Trelles, quien durante décadas ocupó ese lugar con cinco trofeos.

El Turco Mohamed superó a Ignacio Trelles y se convirtió en leyenda del Toluca

La historia de Mohamed con los Diablos comenzó a escribirse en enero de 2025. Desde su llegada, el argentino consiguió construir un equipo protagonista que encontró en los títulos su principal carta de presentación.

Su primera gran conquista llegó en el Clausura 2025, cuando Toluca se coronó campeón de la Liga MX. Lejos de conformarse, el equipo repitió la hazaña en el Apertura 2025 y consiguió un bicampeonato que confirmó el dominio escarlata en el futbol mexicano.

Toluca campeón del Clausura 2025 | IMAGO7

A esos campeonatos se sumaron el Campeón de Campeones 2024-25 y la Campeones Cup 2025. En 2026, Mohamed amplió todavía más su palmarés con la Copa de Campeones de la Concacaf y la Leagues Cup, esta última después de vencer 2-0 a Monterrey en la final.

Con seis trofeos, el 'Turco' dejó atrás a Ignacio Trelles, quien había conquistado cinco campeonatos con Toluca entre 1966 y 1973: dos títulos de Liga, dos Campeón de Campeones y una Copa de Campeones de la Concacaf.

Antonio Mohamed, entrenador de Toluca | IMAGO7

Un legado que va más allá de los seis títulos

El impacto del entrenador argentino también se refleja en los objetivos internacionales que consiguió durante su gestión. Además de conquistar la Concacaf y la Leagues Cup, Toluca obtuvo su clasificación al Mundial de Clubes de 2029, un logro que amplió el alcance de su proyecto.

ROTA MUNDIAL DE CLUBES MÉXICO 2029 | RÉCORD

Su etapa también estuvo marcada por la consolidación de un equipo competitivo, capaz de responder en finales y mantener una identidad ganadora. El bicampeonato de 2025 fue la muestra más clara de esa capacidad, al conseguir dos campeonatos de Liga consecutivos y colocar nuevamente a los Diablos entre los protagonistas del futbol mexicano.

La despedida, sin embargo, no será inmediata. Mohamed todavía tendrá la oportunidad de dirigir al equipo durante la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental, dos compromisos con los que buscará cerrar su ciclo de la mejor manera.

Toluca confirmó que la decisión se tomó de común acuerdo con el estratega. La institución también reconoció su aportación con un mensaje que resume la dimensión de su paso por el club: “Tu nombre ya está escrito con letras de oro en la historia del Toluca FC”.