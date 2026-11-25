Antonio Mohamed en su etapa como entrenador de Toluca | Imago7

La decisión es de común acuerdo ha informado el club

El ciclo de Antonio Mohamed al frente del Toluca tiene fecha de caducidad. El estratega dejará el banquillo de los Diablos Rojos una vez que concluya su participación en la Liguilla del Apertura 2026 y en la Copa Intercontinental de la FIFA, así lo confirmó el propio club a través de un comunicado.

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El Turco dice adiós, pero no de inmediato

La noticia se dio a conocer este martes, cuando la institución mexiquense informó que la decisión se tomó de común acuerdo con el entrenador, por lo que el 'Turco' dirigirá sus últimos compromisos con el conjunto escarlata antes de cerrar una etapa que quedará marcada por los títulos conseguidos.

Durante su gestión, el argentino consiguió dos campeonatos de Liga, además de una Concacaf, una Leagues Cup, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup.

Antonio Mohamed en las bancas del Estadio Banorte en el América vs Toluca | Imago7

A estos logros se suma la clasificación para disputar el Mundial de Clubes de 2029, un boleto que también forma parte de los objetivos alcanzados durante su gestión.

La directiva despide una época exitosa

La directiva encabezada por Valentín Diez Morodo reconoció el trabajo del entrenador y destacó la manera en que llevó al equipo a competir en distintos escenarios. A través del mensaje de despedida, el club agradeció su dedicación y la etapa de éxitos que protagonizó entre 2025 y 2026.

“Un legado que será recordado por generaciones. Gracias, Turco”, escribió el club Toluca.