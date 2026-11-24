Dónde ver Toluca vs Atlas: canales y horario del partido de la Ida de los Cuartos de Final de Liga MX

El juego se disputará en el estadio Nemesio, con este duelo arranca la Liguilla del Apertura 2026

Inician los Cuartos de Final del Apertura 2026, todo arrancará en el Nemesio Diez con el duelo entre el Toluca y el Atlas. El partido se juega este 25 de noviembre en punto de las 19:00hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium y FOX One.

¿Cómo llega Toluca y atlas?

Toluca comenzará su camino en la Liguilla del Apertura 2026 con más dudas que certezas. Y es que, el conjunto Escarlata solamente consiguieron una victoria en sus últimos 10 partidos.

Los dirigidos por Antonio Mohamed terminaron la Fase Regular en la quinta posición con 27 puntos, apenas una unidad por debajo de los rojinegros, que ocuparon el cuarto lugar con 28.

Toluca, en el Apertura 2026 | MEXSPORT

Toluca únicamente venció a Monterrey por 4-0, el pasado 7 de noviembre, en sus últimos 10 partidos. El resto de sus resultados fueron una combinación de empates y derrotas, incluida la caída por 2-0 ante Pachuca en su último compromiso.

Atlas consiguió su boleto a los Cuartos de Final después de empatar 3-3 ante Juárez. Los dirigidos por Hernán Crespo terminaron cuartos y tendrán la ventaja de disputar el partido de vuelta en el Estadio Jalisco, donde un empate en el marcador global les permitiría avanzar.

Víctor Ríos, jugador del Atlas, en festejo de gol | IMAGO7

Aunque tampoco tuvieron un cierre perfecto, debido a que en sus últimos cinco partidos registraron dos victorias, un empate y dos derrotas. No obstante, durante el torneo destacaron por su rendimiento como visitantes, con seis triunfos en ocho salidas antes del cierre de la Fase Regular.

Sin embargo, la diferencia entre ambos no solamente está en la clasificación, sino también en el momento futbolístico con el que llegan a la Fase Final, con un mejor momento para los tapatíos.

¿Cómo terminó el duelo directo?

El último antecedente favorece a Toluca, debido a que en la Jornada 8, los Escarlatas golearon 5-2 al Atlas en el Estadio Nemesio Díez. Ahora, los rojinegros tendrán la oportunidad de buscar revancha en una eliminatoria que también revive el recuerdo de la final del Verano 1999, cuando los escarlatas se quedaron con el campeonato.

Atlas viviendo una pesadilla en los primeros 15 minutos ante Pachuca | IMAGO7

Fecha: 25 de noviembre

Hora: 19:00

Estadio: Nemesio Diez