El plan b de los rojinegros sería Jesús Orozco Chiquete

Atlas no quiere esperar al cierre del Apertura 2026 para comenzar a planificar el siguiente campeonato. Aunque el conjunto rojinegro se encuentra en zona de clasificación y se prepara para disputar la Liguilla, la directiva ya trabaja en los posibles refuerzos que buscará incorporar para el Clausura 2027, con un objetivo que apunta a ser uno de los grandes movimientos del próximo mercado: repatriar a Johan Vásquez.

El capitán de la Selección Mexicana y del Genoa de Italia, sería uno de los principales deseos de la institución tapatía para fortalecer su defensa central. Al interior de la directiva existe una buena valoración del futbolista y verían con muy buenos ojos su regreso al futbol mexicano.

Johan Vásquez celebrando la victoria ante la Juventus en la Serie A | X @GenoaCFC

Atlas busca desembolsar dinero

La apuesta de Atlas sería importante, pues estaría dispuesto a desembolsar una suma considerable de dinero para hacerse de los servicios del zaguero mexicano y convencerlo de volver a la Liga MX. Los rojinegros ya comenzaron a sondear el entorno del jugador para conocer su situación y explorar las posibilidades de una eventual negociación.

No obstante, los acercamientos todavía se encuentran en una etapa inicial y, por ahora, no existe una propuesta formal ni un acuerdo que permita dar por encaminada la operación.

Johan Vásquez en amistoso con México | IMAGO7

¿Cuál es el plan b de Atlas en caso de no conseguir a Johan?

En caso de que las gestiones por Johan Vásquez no lleguen a buen puerto, Atlas tendría una segunda alternativa sobre la mesa: Jesús Orozco Chiquete, actual defensor de Cruz Azul.

Por el futbolista de La Máquina, los rojinegros también estarían dispuestos a realizar una oferta económica importante, con la intención de convencer a la directiva celeste de desprenderse de sus servicios.

Johan Vásquez encabeza la lista de deseos y el club estaría dispuesto a realizar una inversión importante para concretar el regreso del capitán del combinado nacional, aunque Chiquete se mantiene como una alternativa en caso de que la primera opción no prospere.

Con información de Karen Peña