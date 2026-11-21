El delantero brasileño ya trabaja con balón y avanza favorablemente en su rehabilitación, por lo que podría reaparecer con Atlético de San Luis en la Jornada 5 del Clausura 2027

El regreso de Joao Pedro comienza a tomar forma. El delantero brasileño podría reaparecer con el Atlético de San Luis en la Jornada 5 del Clausura 2027, luego de prácticamente seis meses alejado de las canchas por una lesión de ligamento cruzado, confirmaron fuentes a RÉCORD.

El bicampeón de goleo de la Liga MX ya trabaja con balón, comenzó a trotar y realiza ejercicios futbolísticos, señales de que su rehabilitación avanza favorablemente. El atacante se encuentra cerca de concluir la segunda fase de recuperación y, de acuerdo con su evolución, estaría en condiciones de comenzar la tercera etapa durante la pretemporada.

Aunque el Atlético rompió filas este viernes tras su último compromiso frente al Puebla, Joao Pedro continuará con un programa especial de trabajo durante las vacaciones, con la intención de acelerar su recuperación y acercarse a su regreso a la competencia.

Joao Pedro sufrió una ruptura de ligamento cruzado en un duelo amistoso en contra de Querétaro, como parte de las acciones de pretemporada para este Apertura 2026.

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Atlético comienza la limpia tras el fracaso en el Apertura 2026

Tras quedar fuera del Apertura 2026 y regresar a San Luis Potosí luego del empate ante Puebla, el Atlético ya comienza a mover sus piezas de cara al siguiente campeonato. Jesús Medina y César López son las primeras bajas confirmadas, pues el centrocampista y el guardameta no entran en los planes del primer equipo para el Clausura 2027.

La lista podría crecer. Juan Pedro Ramírez, defensa español al que todavía le restan seis meses de contrato, buscaría regresar a su país para poner punto final a su carrera como futbolista, por lo que su salida también está sobre la mesa.

Otro nombre que podría abandonar la institución es David Rodríguez. El atacante potosino ha despertado interés entre distintos clubes de la Liga MX y, aunque hasta el momento no existe una oferta formal, equipos del futbol mexicano ya han sondeado su situación.

En el apartado de incorporaciones, el Atlético de San Luis tiene tres posiciones prioritarias por cubrir: defensa central, lateral derecho y extremo, con la intención de fortalecer su estructura defensiva y darle nuevas alternativas al ataque.

Puebla vs Atlético San Luis, Jornada 17 Apertura 2026 | IMAGO7

La directiva potosina tiene adelantadas negociaciones por un par de opciones procedentes de Chivas, movimientos que podrían concretarse una vez que el Guadalajara termine su participación en el torneo.

Mientras tanto, Ángel Reyes apunta a ser una de las novedades para el siguiente semestre. El juvenil del equipo potosino Sub-21, quien actualmente representa a México en el Mundial de la categoría en Qatar 2026, sería considerado para integrarse al primer equipo y tener un lugar en el proyecto del Clausura 2027.

El Atlético de San Luis volverá a los trabajos el próximo 7 de diciembre, fecha en la que realizará exámenes físicos y pruebas médicas. La pretemporada se contempla en territorio potosino, con partidos de preparación ante Mineros, Necaxa, Puebla y Atlas, en una etapa que será clave para definir el nuevo rostro del equipo.