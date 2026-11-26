¿Rodolfo Cota y Miguel Borja titulares? Estas son las sorpresas del América para la Liguilla

Guillermo Almada haría más d aun cambio parea duelo de ida de los Cuartos de Final

Miguel Borja y Rodolfo Cota apuntan a ser titulares frente a Monterrey. Guillermo Almada prepara movimientos importantes en su alineación para la ida de los Cuartos de Final, aunque tampoco está dispuesto a correr riesgos innecesarios en el primer capítulo de la serie ante Rayados.

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Aunque Henry Martín presenta un cuadro importante de gripe, el estratega uruguayo se habría decantado por el colombiano para comandar el ataque americanista esta noche. Se trata de una oportunidad que Borja ha estado esperando y que ahora podría tener en un partido de máxima exigencia.

Henry Martín lamentándose falla ante León | MEXSPORT

En otra decisión táctica importante, Rodolfo Cota tomaría el lugar de Luis Ángel Malagón en la portería azulcrema. El guardameta mexicano no ha logrado transmitir la seguridad que busca Almada desde su regreso a las canchas, por lo que el experimentado arquero tendría la oportunidad de defender el arco en el Gigante de Acero.

El único jugador que realmente llega limitado es Brian Rodríguez, quien todavía no está al cien por ciento. Por ello, Óscar Perea volvería a ocupar su lugar en el once inicial. Sin embargo, el Rayito ya está en condiciones de ser utilizado y podría tener algunos minutos durante el encuentro.

Miguel Borja derribado en el partido ante Toluca | MEXSPORT

Además, Almada ya tiene disponible a Erick Sánchez, mientras que Kevin Álvarez podrá jugar sin preocuparse por una posible suspensión, luego de que las tarjetas amarillas se borraran para esta fase del torneo.

La gran duda estaría en la lateral izquierda, donde Guillermo tendrá que elegir entre la experiencia de Cristian Borja o la regularidad de Franco Rossano.

De esta manera, América tendrá prácticamente plantel completo para visitar a Monterrey en la ida de los Cuartos de Final y los jugadores que sean titulares serán los que mejor lo hicieron durante la fase regular.