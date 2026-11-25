En exclusiva con RÉCORD, Aarón 'Gansito' Padilla aseguró que cualquier jugador de Pumas quisiera vestir la camiseta del América y recordó los casos de Hugo Sánchez y Luis García

Muchos jugadores de Pumas han vestido también la camiseta del América, una cuestión que alimenta la rivalidad entre ambos clubes más allá de compartir ciudad y tener a dos grandes aficiones. Para Aarón Padilla, exfutbolista mexicano que pasó por las Águilas, a cualquier elemento de Universidad Nacional le gustaría portar la azulcrema.

¿Qué dijo sobre Pumas el ‘Gansito’ Padilla?

En entrevista exclusiva para RÉCORD, ‘Gansito’ Padilla afirmó que aunque no lo digan mientras están en Pumas, cualquier futbolista quisiera estar en el América, algo que sucedió con Luis García y Hugo Sánchez, dos ídolos del conjunto auriazul.

“Cualquier jugador que esté en Pumas, no te lo va a decir mientras esté en Pumas, pero cualquiera quisiera estar en América. Cualquiera quisiera que lo comprara América y vestir los colores de América. El más Puma que me digas, ahí están los ejemplos: Hugo Sánchez, Luis García acabaron en América, Braulio Luna. Existe ese odio, pero quieren pertenecer al equipo más grande, que es América”, dijo Padilla para RÉCORD.

Padilla ala el trofeo de campeón | MEXSPORT

¿Aún existe la rivalidad del Clásico Capitalino?

La rivalidad del Clásico Capitalino, a pesar del contraste de logros en ambos clubes continúa, y así lo piensa Padilla, quien expresa que al estar en América sintió la hostilidad en el Estadio Olímpico Universitario cuando le tocó visitarlo.

“No, yo creo que no se ha perdido. Yo creo que la rivalidad entre Pumas y América, o América y Pumas, siempre ha sido una rivalidad muy peculiar, en la cual, de parte de Pumas, si estás en Pumas, es el equipo odiado. Y América lo sabe: cuando estás en América, si vas a CU, es un entorno muy hostil, muy diferente a otros estadios”, agregó ‘Gansito’.

Padilla disputa el balón con Joaquín Beltrán | MEXSPORT