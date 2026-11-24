El delantero paraguayo fue comprado definitivamente por el conjunto auriazul

A lo largo del torneo, diversas dudas se generaron sobre la continuidad de Robert Morales, quien se encontraba a préstamo con Pumas, pero su buen rendimiento convenció a la afición y, por supuesto, a la directiva que siempre tuvo la intención de hacer válida la opción a compra.

¿Hasta cuándo firmó Robert Morales con Pumas?

Finalmente Pumas hizo oficial la compra de Robert Morales, como uno de los primeros pasos para fortalecer a la plantilla. El delantero guaraní firmó un contrato hasta 2029, por lo que Universidad Nacional disfrutará de un atacante de calidad y que ya ha respondido.

"Tras el análisis realizado al término del Torneo Apertura 2026, la directiva ha dado un primer paso hacia el reforzamiento del plantel al hacer válida la opción de compra del jugador Robert Morales, quien gracias a esto estará vinculado a nuestra institución hasta 2029", escribió Pumas en su comunicado.

El paso de Morales en Pumas

Morales pasó un buen tiempo en Toluca, en donde no logró consolidarse como titular, pero en Pumas encontró el protagonismo, primero con Efraín Juárez y con Esteban Solari continuó con anotaciones y asistencias importantes.

En 42 partidos, Morales ha registrado 15 goles y seis asistencias, además de demostrar su entrega con un fuerte desgaste en cada partido, razón por la cual la afición le tomó cariño desde su primer torneo.

Al lado de Juninho, el paraguayo se ha sentido cómodo y generó una buena conexión con el brasileño. Por ahora, Pumas no se preocupará por su ataque, una zona que no quedó a deber a pesar de quedar eliminado en el Apertura 2026.

Robert Morales, jugador de Pumas | IMAGO7