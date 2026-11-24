Dos elementos de la plantilla están por finalizar su relación con el equipo

Ya con el torneo finalizado para Pumas, la mente está puesta en construir al equipo para el siguiente torneo, además de algunos contratos que están por finalizar y aún no se definen, como el caso de Rodrigo López.

¿Qué pasa con Rodrigo López?

El ‘Toti’ tiene contrato hasta finales de este año, un elemento que ha sido fundamental para Universidad Nacional, desde la gestión de Efraín Juárez y también en este primer torneo de Esteban Solari.

A pesar de su importancia dentro del equipo, su situación aún no se define, pero el club tiene margen todavía para tomar decisiones sobre su lateral derecho, quien también es seguido de cerca por Rafael Márquez para una posible convocatoria a la Selección Mexicana en el futuro.

Rodrigo López en conferencia de prensa | David Torrijos

Tony Leone, por finalizar préstamo

Por otro lado, Tony Leone finalizará su plazo de préstamo, pero cuenta con opción a compra, por lo que el club definirá si se queda con el defensor, quien no ha logrado consolidarse y tener un rol protagónico.

La idea de Pumas es conformar una línea defensiva más sólida, pues dicha zona quedó a deber durante el Apertura 2026, al solo registrar una portería en cero a lo largo del torneo. Por ello, la situación de Leone aún se analiza.

Cabe recordar que Solari utilizó a Leone durante un tramo del torneo, pero una lesión frenó su ritmo, por lo que será una situación a analizar por parte del cuerpo técnico y de la directiva.

Pumas espera tener un mejor torneo el próximo Clausura 2027, pero la exigencia será mayúscula, ya con un plantel más adaptado a la idea del Tano y la obligación de volver a competir por el título.