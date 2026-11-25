Antonio Carlos Santos durante la ceremonia del Salón de la Fama de Pachuca | Mexsport

El exfutbolista del América acusa a una empresa intermediaria de recibir pagos de Pemex por trabajos que realizó entre 2020 y 2023, pero que nunca le fueron entregados

Antonio Carlos Santos pidió la intervención de Claudia Sheinbaum para que se investigue a Mexxus Drilling International, empresa intermediaria a la que señala por haber recibido de Petróleos Mexicanos (Pemex) los pagos correspondientes a 21 servicios técnicos que realizó entre 2020 y 2023, pero que nunca llegaron a sus manos.

El adeudo de 181 millones de pesos que reclama Antonio Carlos Santos

El exfutbolista del América denunció que existe un adeudo de 181 millones 644 mil 529 pesos con su empresa Soluciones Comerciales Tecnológicas y de Protección Ambiental. Ante esta situación, solicitó que la Presidenta de México ordene revisar las operaciones de Mexxus y esclarecer qué ocurrió con el dinero, pues asegura que la compañía recibió los recursos de Pemex sin liquidarle los trabajos realizados.

“Hay un antecedente de cobros de los servicios, pero cuando llegamos con la empresa Mexxus, ese dinero desapareció. Aquí no es una confrontación con nuestra Presidenta, sino lo que estamos pidiendo es justicia e investigación”, declaró Santos, quien insistió en que su petición no es un conflicto entre particulares, como presuntamente lo ha planteado Pemex.

El brasileño explicó que nunca tuvo un convenio privado con Mexxus y que todos los trabajos fueron entregados directamente a Pemex. Sin embargo, al no contar con un contrato directo con la paraestatal, le indicaron que buscara un mecanismo para recibir los pagos a través de una compañía intermediaria. De acuerdo con su versión, existe documentación de Pemex en la que se establece que los recursos serían entregados mediante Mexxus.

Documento que mostró Antonio Carlos Santos sobre su denuncia | Especial

“Lo único que solicito a nuestra Presidenta es que vea que las autoridades las están engañando diciéndole que es un tema entre privados”, señaló Santos, quien cuestionó cómo pudo ingresar a las plataformas, realizar los trabajos y obtener documentos firmados por Pemex si no existía una relación reconocida por la institución.

Antonio Carlos Santos pide investigar los contratos de Mexxus con Pemex

Antonio Carlos Santos, leyenda del América | MEXSPORT

Además, pidió que se revisen los contratos y los pagos que ha recibido Mexxus en los últimos años, pues aseguró que la compañía continúa trabajando con Pemex y recibiendo recursos. También puso sobre la mesa la necesidad de investigar si realmente se realizaron los servicios por los que la empresa ha cobrado millones de pesos o si existieron irregularidades en esas operaciones.

Por su parte, el abogado Javier Lara Treviño informó que ya existe una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), aunque acusó que la investigación permanece detenida. El litigante pidió revisar los contratos de Mexxus, los servicios que supuestamente prestó y los pagos que recibió, además de investigar una posible colusión entre la compañía y funcionarios de Pemex.

Antonio Carlos Santos recibe un reconocimiento | MEXSPORT