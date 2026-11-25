“Me voy a descansar”: Turco Mohamed revela por qué dejará al Toluca al terminar el semestre

El técnico argentino anunció que no seguirá al mando de los Diablos Rojos a partir del 2027

Conmovido hasta las lágrimas, Antonio 'Turco' Mohamed anunció su salida del Toluca: “me voy porque este equipo merece toda mi energía y ya no la tengo”

Antonio Mohamed sorprendió al anunciar que dejará de ser el director técnico del Toluca al finalizar el semestre. Con la voz entrecortada y conmovido, el estratega argentino confirmó que su salida responde a una decisión personal y meditada, pues considera que ha llegado el momento de hacer una pausa.

Durante la conferencia de prensa, el 'Turco' dejó claro que no se marcha por una oferta de otro equipo ni porque tenga un nuevo proyecto en puerta.

“Me voy porque este equipo merece toda mi energía y después de dos años ya no la tengo”, dijo el Turco. Me voy a descansar, no por otro proyecto. Es algo meditado y me costó mucho tomar la decisión”, explicó.

Mohamed destacó la unión que consiguió construir dentro del vestuario y el compromiso de sus futbolistas, quienes han sabido comprender la postura de su entrenador.

“Tenemos una relación especial con todos, creo que fuimos honestos. Vamos por más, las cuentas aún no las queremos hacer. Hemos conseguido convertirnos en un vestuario sólido y han sabido entender la decisión del entrenador”, señaló.

“Este equipo tiene todo para ganar, entrenamos todo y ahora nos toca descansar”, comentó.

Finalmente, Mohamed insistió en que su salida no representa un cambio de institución por otra, sino una pausa que necesita después de dos años de trabajo. Incluso reconoció que sería difícil encontrar un lugar mejor que Toluca para continuar su carrera.