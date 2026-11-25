Chivas, Cruz Azul y América vuelven a compartir el podio de la Liga MX después de casi 40 años

Tres de los cuatro equipos más populares en México pelearon por el liderato y terminaron con los primeros tres puestos

La historia vuelve a juntar a tres de los equipos más importantes del futbol mexicano. Chivas, Cruz Azul y América ocupan los primeros tres puestos de la clasificación, una combinación que no se presentaba desde la Temporada 1986-87, cuando Guadalajara, La Máquina y las Águilas también protagonizaron la parte alta del campeonato.

Han pasado casi cuatro décadas para que los tres clubes vuelvan a coincidir en ese orden en la clasificación.

Sin embargo, aquel antecedente tiene un recuerdo especial para el Rebaño Sagrado, pues en la Temporada 1986-87 no solamente terminó como protagonista, sino que consiguió coronarse campeón después de vencer precisamente a Cruz Azul en la Final.

Jugadores de Chivas celebrando título en la temporada 1986-87 | MEXSPORT

De esta manera, Guadalajara guarda un recuerdo favorable de la última ocasión en que los tres equipos compartieron los primeros lugares, mientras que La Máquina tiene la oportunidad de cambiar la historia y buscar que esta vez el desenlace sea diferente.

Ahora, con los tres clubes nuevamente en los primeros puestos, el recuerdo de aquella campaña de 1986-87 vuelve a cobrar relevancia y pone sobre la mesa una coincidencia que no se repetía desde hace casi 40 años.

En este Apertura 2026 Chivas de Gabriel Milito sorprendió al quedarse con el liderato y ahora se medirán ante Pachuca.

Santiago Sandoval en celebración con Chivas en la Liga MX | IMAGO 7

Por su parte, Cruz Azul hará lo propio ante León.