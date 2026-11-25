La Máquina se convierte en el equipo más eficaz de la liga desde la llegada de Alonso

La estabilidad también se mide en puntos y Cruz Azul tiene argumentos para presumir que su proyecto deportivo ha dado resultados. Desde la llegada de Iván Alonso a la dirección deportiva, el 13 de diciembre de 2023, La Máquina se ha convertido en el equipo que más unidades ha conseguido en la Liga MX, por encima de Toluca y América.

A lo largo de seis torneos, el conjunto cementero ha construido una regularidad que lo mantiene en la parte alta de la clasificación. Con 208 puntos acumulados, Cruz Azul encabeza el listado de los clubes más productivos del futbol mexicano.

Toluca aparece en la segunda posición con 198 unidades, diez menos que los celestes, mientras que América ocupa el tercer puesto con 185 puntos. Tigres, con 177, y Chivas, con 175, completan los primeros cinco lugares.

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Uno de los aspectos que también distingue esta etapa de Cruz Azul es su presencia constante en la Liguilla. Desde que Alonso asumió el cargo como director deportivo, La Máquina ha conseguido clasificarse a la Fase Final y lo ha hecho siempre entre los tres primeros lugares.

Cruz Azul – 208 puntos Toluca – 198 puntos América – 185 puntos Tigres – 177 puntos Chivas – 175 puntos Monterrey – 167 puntos Pumas – 157 puntos Pachuca – 148 puntos Tijuana – 134 puntos León – 133 puntos Atlas – 125 puntos Necaxa – 122 puntos Atlético de San Luis – 118 puntos Querétaro – 117 puntos Juárez – 111 puntos Mazatlán / Atlante – 90 puntos Santos – 89 puntos Puebla – 73 puntos

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