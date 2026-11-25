La estabilidad también se mide en puntos y Cruz Azul tiene argumentos para presumir que su proyecto deportivo ha dado resultados. Desde la llegada de Iván Alonso a la dirección deportiva, el 13 de diciembre de 2023, La Máquina se ha convertido en el equipo que más unidades ha conseguido en la Liga MX, por encima de Toluca y América.
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A lo largo de seis torneos, el conjunto cementero ha construido una regularidad que lo mantiene en la parte alta de la clasificación. Con 208 puntos acumulados, Cruz Azul encabeza el listado de los clubes más productivos del futbol mexicano.
Toluca aparece en la segunda posición con 198 unidades, diez menos que los celestes, mientras que América ocupa el tercer puesto con 185 puntos. Tigres, con 177, y Chivas, con 175, completan los primeros cinco lugares.
Uno de los aspectos que también distingue esta etapa de Cruz Azul es su presencia constante en la Liguilla. Desde que Alonso asumió el cargo como director deportivo, La Máquina ha conseguido clasificarse a la Fase Final y lo ha hecho siempre entre los tres primeros lugares.
Cruz Azul – 208 puntos
Toluca – 198 puntos
América – 185 puntos
Tigres – 177 puntos
Chivas – 175 puntos
Monterrey – 167 puntos
Pumas – 157 puntos
Pachuca – 148 puntos
Tijuana – 134 puntos
León – 133 puntos
Atlas – 125 puntos
Necaxa – 122 puntos
Atlético de San Luis – 118 puntos
Querétaro – 117 puntos
Juárez – 111 puntos
Mazatlán / Atlante – 90 puntos
Santos – 89 puntos
Puebla – 73 puntos
Con estos registros, Cruz Azul presume ser el equipo más constante de la Liga MX en la era de Iván Alonso. De la mano de la directiva quien ha trabajado en conjunto con el Ing. Víctor Velázquez van por el camino de hacer un equipo de época.