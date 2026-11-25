¿Arbitraje tendencioso? La estadística que favorece a Cruz Azul previo al partido contra León en Liguilla

César Arturo Ramos en un partido de Cruz Azul contra Gallos Blancos | MEXSPORT

Con César Ramos, la Máquina tiene buenos resultados, una coincidencia que podría darle el pase a las Semifinales del torneo

Cruz Azul podría encontrar un antecedente favorable en su próximo compromiso ante León. César Arturo Ramos será el encargado de dirigir el encuentro y, cuando el silbante está en la cancha, La Máquina suele tener buenos resultados.

En los 61 partidos que César Ramos ha dirigido al conjunto cementero, Cruz Azul registra una marca de 36 victorias, ocho empates y 17 derrotas.

Pero hay un dato que destaca todavía más: La Máquina acumula nueve encuentros consecutivos sin conocer la derrota con Ramos como árbitro central, una racha que buscará extender en su visita a León.

El conjunto celeste intentará mantener vivo este antecedente en una serie en la que cada detalle puede marcar diferencia.

César Arturo Ramos en un partido de Cruz Azul contra Gallos Blancos | IMAGO 7

Sin embargo, los números quedarán de lado cuando ruede el balón y tendrá que demostrar dentro de la cancha que cuenta con los argumentos para llevarse la ventaja.

Así, Cruz Azul llega con una estadística favorable que invita a mirar con atención la designación arbitral para este encuentro de Liguilla.