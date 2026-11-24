El ‘Gato’ Ortiz desaparece de la Liguilla y reaparece en un partido en otra liga

El experimentado silbante no fue designado para los juegos de Ida de Cuartos de Final

El silbante Marco Antonio 'Gato' Ortiz, fue una de las sorpresivas ausencias en las designaciones arbitrales para los partidos de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026. Su ausencia, sin embargo, no significa que se quedó sin arbitrar pues, el duranguense reapareció este mismo martes en un encuentro de categorías menores,.

Gato Ortiz reapareció en categorías inferiores

El mismo día en el que se anunciaron las designaciones arbitrales para los primeros partidos de Cuartos de Final, se difundieran imágenes por AS México, en las que se observa al ‘Gato’ Ortiz dirigiendo un partido de la categoría Sub-16 dentro del circuito de la Liga TDP, correspondiente a la Tercera División del futbol mexicano.

Aunque su participación no afecta su desempeño como árbitro y no genera críticas como la actividad de César Ramos en un partido de 'talacha', el hecho de que haya dirigido el partido en la categorical juvenil responde a su ausencia en el partido.

Gato Ortiz en un partido de la Liga TDP | CAPTURA

Designaciones para los Cuartos de Final

César Arturo Ramos fue asignado al encuentro entre León y Cruz Azul, mientras que Víctor Cáceres recibió la responsabilidad de dirigir quizá el partido más complicado de la serie en el Monterrey frente al América.

Por su parte, Guillermo Pacheco Larios y Fernando Hernández fueron designados para el Toluca ante Atlas y Chivas ante Pachuca respectivamente. En las designaciones, también aparecen Katia García, Jorge Camacho y Óscar Macías en roles de apoyo

La ausencia del ‘Gato’ Ortiz se produce en un semestre en el que tuvo participación en diferentes encuentros del Apertura 2026 y como parece ya costumbre estuvo involucrado en decisiones polémicas que generaron reclamos por parte de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados.

César Arturo Ramos Palazuelos durante el Rayados vs Pachuca | IMAGO7