El jugador de 26 años fue víctima de un ataque armado en una cancha de futbol de Irapuato, Guanajuato

El futbol mexicano se encuentra de luto tras el asesinato de Luis Alberto Ríos Chávez, conocido como ‘El More’, quien perdió la vida a los 26 años luego de ser víctima de una agresión con arma de fuego en Irapuato, Guanajuato.

El homicidio ocurrió el domingo 22 de noviembre en las instalaciones del campo de futbol La Estrella, ubicado en la colonia Las Delicias. De acuerdo con información de TV Azteca Bajío, el ataque también dejó a otro hombre lesionado.

La noticia generó consternación entre familiares, amigos y personas vinculadas al futbol de la región, quienes compartieron mensajes de despedida y exigieron justicia por lo ocurrido.

¿Quién era Luis Alberto Ríos ‘El More’?

Luis Alberto Ríos construyó su trayectoria alrededor del futbol desde pequeño. Durante su carrera tuvo participación en el balompié amateur y también llegó a competir en la Tercera División del futbol mexicano.

Uno de sus pasos más destacados fue con Los Brujos del Atlético San Francisco del Rincón, equipo con el que consiguió un campeonato en dicha categoría.

Al momento de su fallecimiento, ‘El More’ formaba parte del Arandas FC y continuaba participando en el futbol amateur. Además de su actividad como jugador, trabajaba como profesor en la Academia de Futbol Loros, donde contribuía a la formación de nuevas generaciones de futbolistas.