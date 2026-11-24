El defensor de Guadalajara confía en que su equipo está destinado a cosas grandes en la 'Fiesta Grande'

El defensor de Chivas se mostró convencido de que el Guadalajara tiene los argumentos futbolísticos para conquistar el campeonato. Aseguró que el plantel está completo, que no existen pretextos para buscar el título y reconoció que levantar el trofeo tendría un significado especial por todo lo que la institución ha representado en su formación como futbolista.

En Chivas existe confianza de cara a la Liguilla. Diego Campillo no escondió su optimismo y aseguró que el Guadalajara cuenta con las condiciones necesarias para terminar con la sequía de títulos de Liga MX y conquistar el campeonato que tanto anhela su afición.

Confianza en que llega el título

Vamos a romper la sequía. Tenemos todo para ser campeones. Creo que, jugador por jugador, somos el mejor equipo. Yo veo el trabajo que se realiza aquí adentro y estamos convencidos de que tenemos lo necesario para conseguir el campeonato. Trabajamos todos los días con ese objetivo

Campillo consideró que, a diferencia de algunos momentos de la Fase Regular, cuando las lesiones condicionaron al equipo, ahora Chivas cuenta con todos sus futbolistas disponibles, por lo que descartó que existan pretextos para no competir por el título.

Ahora tenemos al plantel completo; durante el torneo sufrimos algunas lesiones, pero hoy contamos con todos los jugadores, así que no tenemos excusas. Tenemos un equipo completo, mucha ilusión y una gran deuda con nuestra afición: darle por fin ese título que tanto queremos

Diego Campillo antes de enfrentar a Cruz Azul en la Jornada 17 del Apertura 2026 | Imago7

¿Qué significaría ser campeón con Chivas?

Sin embargo, más allá de la ambición deportiva, conseguir el campeonato tendría un significado especial para el defensor, quien recordó que su historia con el Guadalajara comenzó desde muy pequeño, cuando la institución le abrió las puertas y le brindó las herramientas para desarrollarse como futbolista y como persona.

Por ello, Campillo reconoció que levantar un trofeo con Chivas también representaría una manera de agradecerle a Amaury Vergara y a la institución todo lo que hicieron por él durante su proceso de formación.

A mí Chivas me dio una casa, me dio de comer desde los 13 o 14 años, cuando llegué aquí. Para mí, poder devolverle (a Amaury Vergara) un poquito de todo lo que invirtió en mí y de lo que me dio sería algo que me haría muy feliz. Sé que para la institución también sería especial tenerme aquí.

“Poder regalarle un título a Chivas sería algo muy bonito, pero no solamente por mí, sino por todos los que hemos pasado por esta institución. Hay jugadores que estuvimos aquí desde niños, que pasamos por la casa club y por las fuerzas básicas. Todo lo que te enseña la cantera es algo que difícilmente encuentras en otro lugar