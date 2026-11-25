Actividad europea y mexicana en los duelos de mitad de semana en el final del penúltimo mes del año

Este miércoles 25 de noviembre de 2026 estará cargado de actividad deportiva con encuentros de la UEFA Champions League, Liga MX y NBA. Equipos como Barcelona, Manchester United, Bayern Munich y América tendrán participación en una jornada con partidos desde antes del mediodía.

La actividad futbolística comenzará en Europa con una nueva fecha de la máxima competición de clubes del continente, mientras que por la noche arrancarán los compromisos de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liguilla. Además, el basquetbol estadounidense contará con atractivos enfrentamientos.

Podría interesarte Liga MX El ‘Gato’ Ortiz desaparece de la Liguilla y reaparece en un partido en otra liga

Futbol en la máxima competición europea

El Barcelona será uno de los primeros protagonistas de la jornada europea cuando se enfrente al Sabah FK a las 11:45 horas, tiempo del centro de México. El encuentro del conjunto blaugrana podrá seguirse a través de FOX+ y FOX One.

A las 2:00 PM, el Atlético de Madrid se medirá ante el Viking FK, en un compromiso que será transmitido por FOX y FOX One. De manera simultánea, el Manchester United visitará al Sporting de Lisboa, encuentro disponible a través de HBO Max.

Rodri en celebración con Raphinha y Fermín en Barcelona | AP

La actividad de la Champions League continuará con los enfrentamientos entre Paris Saint-Germain y Roma, por FOX+ y FOX One; Inter de Milán y Stuttgart, por Space y HBO Max; así como Lille y Bayern Munich, por TNT y HBO Max. Los tres compromisos comenzarán a las 2 de la tarde.

Comienza la 'Fiesta Grande'

Los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX comenzarán con el enfrentamiento entre Toluca y Atlas, programado para las 7:00 PM. El compromiso entre los Diablos Rojos y los Rojinegros contará con transmisión a través de Canal 5, Azteca 7, FOX y FOX One.

Posteriormente, Monterrey y América protagonizarán otro de los encuentros de Ida de la Liguilla del futbol mexicano. El duelo entre Rayados y Águilas comenzará a las 9:10 PM y podrá seguirse en vivo por Canal 5, TUDN y Layvtime.

Jugadores de América celebrando gol ante Pumas en el Apertura 2026 | MEXASPORT

En cuanto a la NBA, Miami Heat y Philadelphia 76ers abrirán la actividad destacada a las 4:00 PM, por ESPN. Cleveland Cavaliers y New York Knicks se enfrentarán a las 6:30 PM, mientras que Brooklyn Nets y Milwaukee Bucks lo harán a las 7:00 PM. Finalmente, Sacramento Kings y Golden State Warriors cerrarán la jornada seleccionada a las 9:00 PM.