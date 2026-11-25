José Mourinho mantiene al Real Madrid en la cima de la Fase de Liga de Champions League | AP

El estratega portugués reveló detalles de lo sucedido durante el descanso en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid protagonizó una nueva remontada en la UEFA Champions League tras imponerse por 5-1 al PSV Eindhoven en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, más allá del resultado, José Mourinho llamó la atención por sus declaraciones sobre lo ocurrido en el vestuario durante el medio tiempo.

El estratega portugués consiguió cambiar la dinámica de un encuentro en el que los Merengues se marcharon al descanso con una desventaja de 0-1 y entre silbidos de sus aficionados. Tras la victoria, el entrenador fue cuestionado sobre la conversación que sostuvo con sus futbolistas.

Podría interesarte Futbol Internacional Champions League 2026-27: Resultados más destacados de HOY martes 24 noviembre

Mourinho compara el vestuario del Real Madrid con Las Vegas

Con el estilo que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera, Mourinho recurrió a una peculiar comparación para evitar revelar inicialmente los detalles de la charla que mantuvo con sus dirigidos durante el entretiempo.

"El vestuario es como Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas", declaró el entrenador portugués en entrevista con Movistar, dejando abierta la incógnita sobre lo sucedido antes de la reacción madridista.

Jude Bellingham festeja uno de los goles de la remontada del Real Madrid ante el PSV Eindhoven | AP

Posteriormente, en conferencia de prensa, Mourinho explicó que recurrió al trabajo de sus analistas para mostrarles a los futbolistas tres imágenes en las que quedaron evidenciados los errores que habían cometido durante la primera mitad, tanto en defensa como en ataque.

José Mourinho revela las claves de la remontada ante PSV

Además de la charla en el vestuario, el técnico portugués realizó tres modificaciones al inicio del segundo tiempo. Los ingresos de Jude Bellingham, Dean Huijsen e Ibrahima Konaté, así como los ajustes en el mediocampo con Bernardo Silva y Arda Güler, permitieron al conjunto español recuperar el control del encuentro.

Mourinho también reconoció que su intención era darle descanso a Bellingham debido al desgaste físico acumulado. No obstante, las circunstancias del partido lo obligaron a recurrir al inglés, a quien posteriormente calificó como el mejor centrocampista del mundo.

Festejo del Real Madrid en el duelo de Champions League ante PSV | AP