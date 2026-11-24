Bellingham rematando de tijera con Vinicius de fondo en el juego ante PSV | AP

Real Madrid golea y los mexicanos vieron importantes minutos en la Jornada 5 del torneo internacional

Arrancó una nueva Jornada de Champions League y con sólo cuatro partidos restantes en la Fase de Liga, cada resultado importa. Es por esto que, equipos como Real Madrid, Arsenal Manchester City necesitaban la victoria. Además, los clubes de los futbolistas mexicanos, Betis y Porto, buscaban una nueva victoria.

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Mexicanos ven minutos en las victorias de sus equipos

Todo parece indicar que, los futbolistas mexicanos se mantendrán en el torneo europeo más allá de la Fase de Liga. El Betis regresó a la senda de la victoria tras imponerse al Bratislava y ya está dentro de los primeros cinco clasificados. Álvaro Fidalgo, quien había estado borrado, entró de cambio y disputó media hora de juego.

Por su parte, Santiago Giménez fue titular y estuvo muy cerca de poder poner su nombre en el marcador. El delantero azteca sigue viendo minutos importantes con el Porto, aunque el gol sigue sin llegar de manera fácil. Aun así, los Dragones se llevaron la victoria en Feyenoord en los puestos de repechaje.

Santiago Giménez en lamento con Porto en Champions League | AFP

Real Madrid sigue invicto

El Real Madrid sigue con paso fuerte rumbo a un nuevo título de Champions. A diferencia de ediciones pasadas, parece que el equipo pasará entre los mejores equipos directamente a Octavos y, tras remontar ante PSV con una importante goleada, el equipo mantuvo su paso perfecto en el torneo.

A diferencia del cuadro merengue, los otros candidatos al título no dieron su mejor impresión pues, el Arsenal dejó ir puntos al perder ante Borussia Dortmund pese a un importante dominio en el trámite del juego.

Por su parte, Manchester City tuvo que remontar en dos ocasiones ante Napoli, un equipo prácticamente eliminado, para evitar la derrota en casa. Aun así, los dos equipos ingleses se mantienen dentro de los primeros ocho clasificados con miras a evitar el repechaje.

Jude Bellingham festejando su gol ante el PSV | AP