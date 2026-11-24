El conjunto Merengue es líder de momento

El Real Madrid continúa con el paso perfecto después de cinco fechas en la UEFA Champions League, el conjunto Merengue se impuso con categórico 5-1 sobre el PSV y un golazo de Jude Bellingham.

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¿Cómo fue el partido?

Alrededor de la media hora de juego, Tchouameni cometía un pisotón sobre Mijnans y tras una revisión en el VAR el silbante determina confirmar la falta para que el rival se perfilara desde el manchón de penalti.

Ivan Perisic no fallaba y anotaba desde los once pasos, el croata engañaba por completo a Courtois. Al 40’ Sven Mijnans se quedaba cerca de poner el segundo, después de una buena disputa por parte de Van Bommel con Federico Valverde para que el balón quedara a los pies del centrocampista disparando por un lado del arco.

Federico Valverde festejando su gol ante el PSV | AP

El golazo de Bellingham

Al 50’ Federico Valverde firmaba golazo tras un taconazo de Arda Guler para que el uruguayo metía el zapatazo para emparejar los cartones y empezaba el despertar del equipo.

Jude Bellingham hacía tremendo golazo de tres dedos después de acomodar el esférico y sacar el disparo desde fuera del área. Al 64’ Kylian Mbappé define tranquilamente sobre el guardameta del PSV tras un pase de Arda Guler dentro del área para el 3-1.

Jude Bellingham hizo tremendo golazo ante PSV | AP

Kylian Mbappé marcaba con asistencia de Brahim Díaz para su doblete, el francés se metió hasta la cara de guardameta para hacer una bicicleta y terminara por escabullirse y definir cómodamente.

Finalmente, Vinicius Júnior marcaba con asistencia de Jude Bellingham para cerrar la goleada y por momento pocisionarse como líder, a falta del juego del Paris Saint-Germain que tiene las mismas unidades.