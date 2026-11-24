La Champions regresa este martes con dos equipos que buscan ser protagonistas en el campeonato

El encuentro entre PSG y Roma se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre de 2026 a las 14:00. Partido correspondiente a la 5.ª jornada de la Champions League; encuentro que se podrá disfrutar por FOX, TNT y Spac, mientras que vía streaming: HBO Max y FOX One.

Ambos equipos llegan con realidades muy diferentes, mientras que los locales llegan con un paso prácticamente imparable tanto en liga como en Champions, y la Roma con un paso irregular en la mejor competición de clubes.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

El PSG llega a este encuentro de forma invicta en la Champions League, partiendo con gran impulso a las rondas de eliminación en busca del tricampeonato: victorias ante Villarreal, Barcelona y Manchester City y Slovan Bratislava.

Con esos resultados, los parisinos se encuentran en la primera posición con una nueva jornada todavía por jugarse y con todo el impulso para los dirigidos de Luis Enrique.

Festejo de jugadores de PSG con su afición en el Parque de los Príncipes | AP

Por su parte, Roma llega a este partido con variantes de resultados en Champions League: derrotas ante Manchester United, una victoria ante el Slovan Bratislava, derrota ante el Real Madrid y empate a Fenervache.

Con esos resultados, La Loba se encuentra en la posición veintiuno con una nueva jornada todavía por jugarse y con mucho que mejorar para los dirigidos por Gian Piero Gasperini.

Roma celebra el gol ante el Genoa | AP

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia la clasificación en el torneo.

¿Dónde ver PSG vs. Roma?

El encuentro entre PSG y Roma se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre de 2026 a las 14:00. Partido correspondiente a la 5.ª jornada de la Champions League; encuentro que se podrá disfrutar por FOX, TNT y Spac, mientras que vía streaming: HBO Max y FOX One.