La actividad deportiva de este martes 24 de noviembre tendrá encuentros para todos los gustos. Desde temprano, la Selección Mexicana Sub-17 se medirá ante Camerún, mientras que en el futbol de clubes habrá compromisos de la AFC y una nueva jornada de la UEFA Champions League.
Entre los partidos más atractivos del día destacan los enfrentamientos de Arsenal, Manchester City y Real Madrid, que buscarán sumar puntos en la quinta jornada de la Fase de Liga del torneo europeo.
México vs Camerún Sub 17: ¿A qué hora y dónde ver el juego del Tri en el Mundial de Qatar 2026?
¿Qué partidos hay hoy martes 24 de noviembre?
Estos son los encuentros destacados de la cartelera deportiva, con horarios del centro de México:
México Sub-17 vs Camerún: 07:30 horas. Transmisión: ViX Premium, TUDN y Nu9ve.
Al Nassr vs Esteghlal: 12:15 horas. Transmisión: ESPN 2 y Disney+ Premium.
Arsenal vs Borussia Dortmund: 14:00 horas. Transmisión: FOX One y FOX+.
Manchester City vs Napoli: 14:00 horas. Transmisión: HBO Max y Space.
Real Madrid vs PSV: 14:00 horas. Transmisión: HBO Max y TNT.
Feyenoord vs Porto: 14:00 horas. Transmisión: FOX One y FOX.