El Tricolor suma dos títulos mundiales Sub-17 y un subcampeonato Sub-20, con generaciones que dejaron huella en el futbol mexicano

La Selección Mexicana ha construido una historia importante en los Mundiales juveniles de la FIFA, especialmente en las categorías Sub-17 y Sub-20, donde distintas generaciones han conseguido resultados destacados. Desde los campeonatos mundiales conquistados en 2005 y 2011 hasta la histórica final de 1977, el Tricolor ha tenido actuaciones que marcaron el desarrollo del futbol nacional y permitieron proyectar a varios jugadores hacia la Selección Mayor.

Ahora, con la participación de México en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026, los antecedentes de ambas categorías vuelven a tomar relevancia. El equipo dirigido por Jürgen Castañeda comenzó su participación con una victoria de 1-0 sobre Rumania, gracias a un gol de Adán Sánchez, y buscará mantener el buen paso cuando enfrente a Camerún. Sin embargo, la historia de las selecciones juveniles mexicanas presenta un contraste importante: mientras la Sub-17 ha conseguido dos campeonatos mundiales, la Sub-20 todavía tiene pendiente conquistar su primer título.

El balance de los 'Mini-Tri'

La Selección Mexicana Sub-17 es la categoría más exitosa del futbol nacional en competencias mundialistas, gracias a los títulos conquistados en Perú 2005 y México 2011. El primero llegó bajo la dirección de Jesús Ramírez, cuando el Tricolor derrotó 3-0 a Brasil en la Final, con una generación encabezada por Carlos Vela, Giovani dos Santos y Héctor Moreno. Aquella plantilla también contó con futbolistas como Efraín Juárez, César Villaluz, Adrián Aldrete y Patricio Araujo, varios de los cuales lograron consolidarse posteriormente en Primera División.

Seis años después, México volvió a conquistar el campeonato mundial de la categoría, esta vez como anfitrión. Bajo el mando de Raúl 'Potro' Gutiérrez, el combinado nacional derrotó 2-0 a Uruguay en la Final disputada en el Estadio Azteca. Aquella generación tuvo como protagonistas a Julio Gómez, recordado por su gol de chilena ante Alemania en Semifinales, además de Antonio Briseño, Carlos Fierro, Jonathan Espericueta y Arturo González, quienes formaron parte de una de las páginas más importantes del futbol juvenil mexicano.

Adán Sánchez celebra junto a otros jugadores de México el gol ante Rumania en el Mundial Sub 17 | MEXSPORT

Los éxitos de la Sub-17 no terminaron con aquellos campeonatos, pues México también alcanzó las Finales de Emiratos Árabes Unidos 2013 y Brasil 2019, aunque cayó frente a Nigeria y Brasil, respectivamente. Además, consiguió el cuarto lugar en Chile 2015. Entre los futbolistas que destacaron en esas generaciones aparecen César Montes, Erick Aguirre, Raúl Gudiño, Efraín Álvarez y Eugenio Pizzuto. Con estos antecedentes, el Tricolor disputa Qatar 2026 con el objetivo de conquistar su tercera corona mundial.

Una categoría no tan exitosa

A diferencia de la Sub-17, la Selección Mexicana Sub-20 todavía no ha conseguido levantar una Copa del Mundo, aunque cuenta con actuaciones importantes desde la primera edición del torneo. Su mejor resultado llegó en Túnez 1977, cuando el conjunto dirigido por Alfonso Portugal alcanzó la Final ante la Unión Soviética. Después de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y la prórroga, México perdió 9-8 en tanda de penales y terminó como subcampeón. En aquella generación destacaron Luis Plascencia, Agustín Manzo, Enrique López Zarza y Jesús Ramírez, quien años después sería campeón mundial como entrenador de la Sub-17.

El segundo resultado más importante de México en esta categoría ocurrió en Colombia 2011, cuando el equipo nacional consiguió el tercer lugar. Tras caer ante Brasil en Semifinales, el Tricolor derrotó 3-1 a Francia en el partido por el bronce, con una plantilla que incluía a Diego Reyes, Néstor Araujo, Jorge 'Chatón' Enríquez, Ulises Dávila y Alan Pulido. Varios integrantes de aquella generación continuaron su desarrollo internacional y algunos formaron parte del proceso que culminó con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

México en su eliminación a Chile del Mundial Sub 20 en 2025 | AP