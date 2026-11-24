Los examericanistas se reencuentran después de dos años y cinco meses, cuando juntos levantaron los títulos del Apertura 2023 y Clausura 2024

André Jardine y Julián Quiñones vuelven a cruzar sus caminos cuando este martes, el Shabab Al Ahli del técnico brasileño reciba al Al Qadsiah del delantero mexicano en un encuentro de la Champions League Asiática.

Después de dos años y cinco meses, cuando juntos levantaron los títulos del Apertura 2023 y Clausura 2024 con el América, André y Julián volverán a verse las caras, ahora con equipos contrarios en el torneo internacional más importante de Asia.

Jardine fue el director técnico de la etapa dorada del América, donde conquistó seis títulos, incluido el tricampeonato de la Liga MX para convertirse en el entrenador más ganador de la historia del club.

André Jardine con Julián Quiñones en el Clásico Joven | MEXSPORT

Quiñones hizo historia en el futbol mexicano y fue pieza clave de las Águilas de Jardine. El delantero mexicano fue campeón seis veces de la Liga MX, bicampeón con Atlas y con el América de André.

¿Qué dijo Jardine?

"Será un enfrentamiento muy difícil. El Al Qadsiah es un equipo extremadamente calificado y tenemos que jugar al más alto nivel para conseguir los tres puntos. Particularmente, será un placer reencontrarme con Quiñones. Es un jugador que viene rindiendo a un nivel alto desde hace algunos años y es muy importante para el fútbol mexicano, con un olfato goleador impresionante", afirmó Jardine.

El Al Qadsiah llega al encuentro en buen momento: en la última jornada goleó 5-0 al Al Gharafa, con dos goles de Quiñones, y aparece en segundo lugar de la Liga Saudí. El Shabab, por su parte, disputa cinco competiciones al mismo tiempo y se mantiene competitivo en todas ellas. En la Champions Asiática, ganó tres de los cuatro partidos y está un punto por delante del Al Qadsiah, lo que convierte el duelo en un enfrentamiento directo por las primeras posiciones del grupo.

André Jardine con su nuevo equipo l Instagram: @shababalahlidubaifc

¿Cuándo y dónde ver el reencuentro entre André Jardine y Julián Quiñones?

El juego entre Andre y Julián lo podrás seguir este 24 de noviembre en punto de las 10:00hrs, tiempo del centro de México, desde Al-Rashid, Dubái, a través de FOX One.