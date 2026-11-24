Nuestro país ha estado en momentos memorables del futbol internacional y ahora tendrá un capítulo más

México hizo historia este 2026 al convertirse en el primer país en albergar tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo varonil de la FIFA. Ahora, se prepara para dentro de cinco años nuevamente ser anfitrión de un torneo de esta índole, cuando reciba su primer mundial femenil oficial.

Será en 2031 que México sea coanfitrión de la Copa del Mundo femenina, junto con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica. Con ello, nuestro país se convertirá en uno de los pocos que han albergado los torneos más importantes a nivel de selecciones y solo le faltarán los mundiales Sub-20 y Sub-17 femeninos.

Desde 1970 hasta la fecha, México ha construido su prestigio a nivel internacional y ha estado presente en los torneos más importantes, como participante pero también como anfitrión. Tal es su impacto que con la de 2031, llegará a seis Copas del Mundo (en todas las categorías), así como una Copa Confederaciones.

¿Qué mundiales ha organizado México?

Fue en 1970 que nuestro país comenzó esta historia como sede de torneos FIFA, cuando albergó su primera Copa del Mundo en la rama varonil mayor. Aquella ocasión, el Estadio Azteca vio coronarse a la Selección de Brasil con un triunfo 4-1 ante Italia, y recibió a uno de los mejores de la historia, Pelé.

La Selección de Brasil en celebración en el Mundial Sub-20 de 1983 | MEXSPORT

Tras ello, el Mundial Sub-20 de 1983 fue el siguiente torneo que se celebró en México, también con la Verdeamarela como campeona al vencer 1-0 a Argentina. El momento de brillar de la Albiceleste llegó tres años después, cuando Diego Armando Maradona guio a su selección a su segundo título, mismo que ganó tras vencer 3-2 a Alemania en la Final.

Después de eso, pasaron 13 años para que México recibiera otro torneo de la FIFA, pero lo hizo en grande. En la Copa Confederaciones de 1999, la Selección Mexicana venció 4-3 en la Final a Brasil y se convirtió en el primer representante de la Concacaf en ganar en la categoría mayor un título internacional avalado por FIFA, fuera del torneo regional.

La Selección Mexicana celebra en la Copa Confederaciones de 1999 | MEXSPORT

Doce años más tarde, llegó otro título para el Tri, ahora en el Mundial Sub-17 de 2011. Bajo el mando de Raúl 'Potro' Gutiérrez, México aprovechó la localía y dejó en el camino a rivales como Alemania, antes de imponerse 2-0 a Uruguay en la Final y ganar su segunda corona en esta categoría.

La historia internacional llegó a su fin este año (por ahora), con la Copa del Mundo 2026 celebrada en conjunto con Estados Unidos y Canadá. Si bien a México le tocó albergar 13 partidos, se convirtió en el primer país en tener tres juegos inaugurales en un mundial varonil mayor y fue el mejor anfitrión de los tres.

La Selección Mexicana celebra su título en el Mundial Sub-17 de 2011 | MEXSPORT

¿Qué torneos FIFA faltan por celebrarse en México?

Con el Mundial 2031, mismo que también será en sedes distintas (Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica), México celebrará su primer Copa del Mundo femenina oficial, 60 años después del Mundial de 1971. Aquel torneo, en el cual el Tri fue subcampeón, no fue reconocido por la FIFA pero ahora nuestro país tendrá la oportunidad de demostrar nuevamente su valía.

Con ello, solo faltará organizar como pendientes los Mundiales Sub-20 y Sub-17 femeninos para presumir que recibió todos los torneos FIFA más importantes a nivel de selecciones. Al celebrarse cada dos años (Sub-20) y anualmente (Sub-17), no se descarta que en un futuro México tenga el honor de recibir ambos.