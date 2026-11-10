Davor Suker destaca a la Copa del Mundo 2026 como la mejor en la historia

El exjugador croata resaltó a la afición mexicana durante el torneo

Davor Suker, exjugador croata, destacó con orgullo la realización de la Copa del Mundo 2026, asegurando que ha sido la mejor en la historia. Asimismo mandó sus respectivos elogios a la afición mexicana.

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¿Qué dijo Davor Suker?

“Yo estoy orgulloso, yo era presidente, la elección era en el congreso de FIFA en Rusia y yo voté entre Marruecos y estos tres países…Gracias a Dios hemos visto la mejor Copa del Mundo y sin duda todo el mundo disfrutó…orgulloso de tener la Copa del Mundo”, destacó sobre la justa veraniega.

Bandera de Inglaterra en el Mundial 2026 | IMAGO7

El histórico jugador croata mencionó que la pasión se vive de diferentes formas: “Sur siempre es más caliente, canadienses son más de dar solo un aplauso, vosotros viven el futbol, yo vivo, en Vegas y vi muchos partidos de Estados Unidos y México he visto muchos partido en Estados Unidos y de verdad tienen todo, tienen un país de más de 200 millones.”

“Como croata siempre me gusta ver un equipo de Liga MX o un partido y Selección Mexicana porque se ve se vibra”, terminó por catapultar el europeo en torno al futbol mexicano.

Afición Mexicana en el Estadio Azteca durante el Mundial 2026 | GINA SÁNCHEZ

México y la Copa del Mundo

Y es que, la Copa del Mundo dejó una huella imborrable en México, no solo por los partidos que albergó, sino también por la extraordinaria respuesta de la gente. Los tres estadios mundialistas del país registraron una asistencia acumulada de 789,766 espectadores, reflejando el entusiasmo que despertó el torneo entre aficionados nacionales y extranjeros.

Estadio Banorte en su reapertura para el partido de la Selección Mexicana contra Portugal | MEXSPORT

El Estadio Ciudad de México fue la sede con mayor convocatoria al reunir 404,120 asistentes a lo largo de sus encuentros. El inmueble, que albergó el partido inaugural y varios duelos de eliminación directa, volvió a consolidarse como uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial.

Detrás apareció el Estadio Monterrey, con 204,716 aficionados, confirmando el gran ambiente que se vivió en la Sultana del Norte durante cada uno de los encuentros mundialistas. Recibiendo los encuentros. Por su parte, el Estadio Guadalajara recibió 180,930 espectadores, completando una cifra histórica para las sedes mexicanas en la justa internacional. La perla tapatía tuvo el privilegio de ser epicentro de estos juegos.