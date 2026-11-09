La Asociación Egipcia de Futbol (EFA) prescinde de Hossam Hassan alegando su preocupación por la imagen y la estabilidad del equipo.

La EFA confirmó la rescisión del contrato de Hossam Hassan y de su cuerpo técnico tras evaluar los recientes acontecimientos y su "impacto negativo en la imagen y estabilidad" del combinado nacional. Su sustituto en el banquillo será Ali Maher, actual entrenador del Ceramica Cleopatra.

Una fuente federativa reveló a la agencia AFP que los problemas personales del técnico habían generado una gran tensión en la concentración de la selección. Esta medida se produce apenas tres días después de que el Consejo Supremo para la Regulación de Medios de Egipto le prohibiera comparecer públicamente, a raíz de un caso relacionado con su vida privada y su exesposa.

La continuidad de Hassan llevaba tiempo en entredicho debido a diversas discrepancias. La destitución llega a pesar de haber guiado a Egipto hasta los octavos de final del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, el mejor registro histórico de los 'Faraones' en una Copa del Mundo.

Hossam Hassan en conferencia de prensa | AP

El exdelantero, que asumió el cargo en marzo de 2024, también metió a la selección en las semifinales de la Copa Africana de Naciones, donde concluyó en cuarta posición. Sin embargo los temas extracanchas catapultaron su salida.

¿Qué dijo EFA?

La Asociación Egipcia de Futbol (EFA) hizo el anuncio oficial: "Tras estudiar todas las circunstancias y sucesos acaecidos en el período reciente, así como las repercusiones e impacto negativo que han tenido sobre la imagen positiva de nuestra selección nacional y su estabilidad."

"La junta directiva ha decidido, en el ejercicio de su responsabilidad, dar por concluidos los servicios del capitán Hossam Hassan y de su cuerpo técnico y administrativo", termina catapultando el anuncio.

Hossam Hassan conviviendo con los fans egipcios | AP

¿Quién es el nuevo DT?

El nuevo cuerpo técnico de la selección nacional está liderado por Ali Maher, quien recibió a los jugadores en el primer día del campamento, en preparación para los encuentros contra la selección de Malawi los días 13 y 17 de noviembre actuales en las clasificatorias de la Copa Africana de Naciones

Estos son sus convocados: Porteros: Mohamed El Shenawy, Mehdi Solimán, Mostafa Chobeir y Mohamed Alaa. Línea defensiva: Mahmoud El Wench, Hossam Abdel Majid, Rami Rabia, Mohamed Abdel Monem, Mahmoud Marei, Mohamed Hani, Karim Hafez, Ahmed Fotouh y Tarek Alaa. Línea de medio campo: Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Mahmoud Saber, Mohamed Shehata, Nasser Maher, Ibrahim Adel, Mahmoud Hassan "Trezeguet", Ahmed Sayed "Zizo" y Heitham Hassan. Línea de ataque: Mohamed Salah, Omar Marmoush, Hamza Abdel Karim y Mahmoud Mostafa.