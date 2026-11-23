¿Dónde ver el Shabab Al-Ahli vs Al Qadisiya? Canales y hora para ver el juego de Quiñones

El conjunto del naturalizado mexicano juega quinta la fecha de la Champions League asiática

Shabab Al-Ahli y Al Qadsiah se miden en la Jornada 5 de la Liga de Campeones de la AFC, y lo podrás seguir este 24 de noviembre en punto de las 10:00hrs, tiempo del centro de México, desde Al-Rashid, Dubái, a través de FOX One.

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¿Cómo llegan?

Shabab Al-Ahli ocupa el cuarto puesto con nueve unidades, mientras que Al Qadsiah marcha en el quinto escalón con ocho puntos, por lo que el resultado podría modificar el orden entre ambos clubes.

Uno de los principales argumentos de Al Qadsiah será el momento que atraviesa Julián Quiñones. El delantero mexicano ha sido determinante en el funcionamiento ofensivo del conjunto saudí y viene de tener una actuación destacada en la cuarta jornada, cuando su equipo goleó 5-0 al Al Gharafa. Quiñones incluso apareció entre los candidatos al mejor gol de la fecha, gracias a un remate de cabeza que terminó en las redes.

Festejo de Julián Quiñones en el partido ante Al-Hilal | X: @AlAqdsiahEN

El atacante buscará mantener esa efectividad frente a un rival que cuenta con argumentos defensivos importantes. Su capacidad para atacar los espacios, ganar los duelos individuales y aprovechar las oportunidades dentro del área será fundamental para las aspiraciones de Al Qadsiah, que pretende mantenerse invicto en la fase de liga.

Sin embargo, Shabab Al-Ahli también llega con números que respaldan su candidatura. El conjunto de Emiratos Árabes Unidos acumula seis encuentros consecutivos sin perder como local en la competición, con un balance de cuatro victorias y dos empates. Además, no ha recibido goles en sus últimos cuatro compromisos en casa, una estadística que refleja su solidez defensiva.

Julián Quiñones, jugador del Al Qadisiya, en festejo de gol en la Champions League AFC | @AlQadsiahEN

En busca de la victoria

Por su parte, Al Qadsiah presume de una combinación de contundencia ofensiva y equilibrio defensivo. La goleada ante Al Gharafa confirmó su capacidad para hacer daño en campo contrario, mientras que sus números defensivos, con apenas tres goles recibidos en el torneo, lo mantienen como uno de los equipos más sólidos de la zona.

El enfrentamiento se disputará en el estadio Rashid de Dubái, donde Shabab Al-Ahli intentará aprovechar su condición de local para ampliar la diferencia respecto a su perseguidor.

Al Qadsiah, en cambio, buscará sumar tres puntos que le permitan superar a su adversario en la clasificación y dar un paso importante en sus aspiraciones continentales.

Julián Quiñones, jugador del Al Qadisiya, en festejo de gol en la Champions League AFC | @AlQadsiahEN

Fecha: 24 de noviembre

Hora: 10:00hrs

Estadio: Al-Rashid, Dubái