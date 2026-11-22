Cuatro anotadores distintos para que Juventus 'aplaste' a Venezia y regrese a puestos europeos en Serie A

Festejo de los jugadores de Juventus en casa en uno de los goles ante Venezia | AP

La Vecchia Signora marcó cuatro goles en el segundo tiempo y escaló hasta la sexta posición del futbol italiano

La Juventus pasó de los abucheos a la celebración en el Allianz Stadium, luego de imponerse 4-0 al Venezia en la Jornada 12 de la Serie A 2026-27. El conjunto dirigido por Luciano Spalletti encontró la contundencia que le había faltado durante la primera mitad y resolvió el encuentro con cuatro anotaciones en apenas 18 minutos.

Nick Woltemade, Teun Koopmeiners, Juan Cabal y Randal Kolo Muani fueron los encargados de firmar la goleada del conjunto bianconeri, que aprovechó su reacción en el complemento para escalar hasta la sexta posición con 21 puntos y mantenerse en la pelea por los puestos europeos.

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Juventus sufrió ante Venezia y se marchó entre abucheos al descanso

El encuentro comenzó con una Juventus que intentó asumir el protagonismo frente a su afición, aunque encontró dificultades para superar el planteamiento defensivo del Venezia. Los visitantes mantuvieron el orden en su campo y buscaron aprovechar los espacios mediante contragolpes que pusieron en alerta a la defensa local.

Conforme avanzaron los minutos, la Vecchia Signora acumuló posesiones sin encontrar claridad en el último tercio del campo. La falta de precisión en sus aproximaciones permitió que Venezia conservara el empate sin goles, mientras la desesperación comenzaba a sentirse en las tribunas del Allianz Stadium.

Teun Koopmeiners festeja el segundo gol de Juventus ante Venezia | AP

El silbatazo que marcó el descanso estuvo acompañado por los abucheos de los aficionados, inconformes con el funcionamiento de su equipo. Ante ese panorama, Luciano Spalletti, quien alcanzó los 600 partidos dirigidos en la Serie A, decidió modificar su planteamiento con los ingresos de Pape Matar Sarr y Nick Woltemade para afrontar la segunda mitad.

Woltemade lideró la reacción de Juventus

Los cambios dieron resultado prácticamente de inmediato. Al minuto 53, Woltemade aprovechó un rebote dentro del área después de un disparo de Weston McKennie para abrir el marcador. La anotación cambió el desarrollo del encuentro y, apenas seis minutos después, el delantero alemán volvió a aparecer, esta vez como asistidor de Teun Koopmeiners, quien definió para colocar el 2-0.

Con Venezia obligado a adelantar sus líneas, Juventus encontró mayores espacios para atacar. Al minuto 65, Juan Cabal apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza tras un centro de Edon Zhegrova. Aunque la jugada fue revisada por el VAR, la anotación terminó siendo validada y aumentó la ventaja de los locales.

Luciano Spalletti dialoga con Weston McKennie, uno de los anotadores del partido | AP