El conjunto italiano sufrió más de la cuenta en los Países Bajos pero aseguró el 2-1

Juventus continúa a paso firme en el plano internacional tras firmar una trabajada victoria 2-1 sobre el AZ Alkmaar en calidad de visitante. Con este resultado en los Países Bajos, el conjunto bianconero suma tres victorias en cuatro compromisos disputados en la UEFA Europa League, consolidándose en la parte alta de la tabla general pese a pasar apuros sobre el tramo final del encuentro.

El marcador se abrió al minuto 19 con un toque de dramatismo familiar. Teun Koopmeiners sacó a relucir su clase y colocó con sutileza el balón en la esquina inferior para el 1-0, marcándole al equipo que esta misma noche capitaneó su propio hermano. Antes del descanso, la 'Vecchia Signora' amplió la distancia al 37' gracias a una genialidad de Randal Kolo Muani, quien inició de gran manera la jugada ofensiva y la culminó con un potente disparo raso a la base del poste.

El AZ Alkmaar presiona y la Juventus se salva del empate en el tiempo añadido

Para la parte complementaria, el cuadro local reaccionó con fiereza e inclinó la cancha a su favor. Tras un aviso previo de Smit enviando un remate por encima del travesaño, Mexx Meerdink apretó el marcador en los minutos finales al mandar el balón al fondo de las redes y devolverle la ilusión a los aficionados neerlandeses.

Juventus festejando su triunfo ante AZ l AP

La polémica y la tensión alcanzaron su punto máximo en el tiempo de compensación, cuando De Wit anotó lo que parecía el empate agónico para el AZ. Sin embargo, el cuerpo arbitral anuló de inmediato la acción por un fuera de juego previo de Meerdink, ahogando el festejo local. A pesar de que el conjunto neerlandés generó un registro superior de peligro, la efectividad italiana terminó marcando la diferencia.

Juventus ante AZ l AP

¿Qué sigue para la Juventus y el AZ Alkmaar en la Europa League?