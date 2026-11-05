Fans United
Futbol Nacional
Selección Mexicana
Futbol Internacional
Opinión
Video
Otros Deportes
WhatsApp Canal
Fans United
ContraPARTIDOS
Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!

Sigue al AZ Alkmaar vs Juventus en vivo

Liga EuropaAFAS Stadion
AZ AlkmaarAZ Alkmaar
---
No iniciado
JuventusJuventus
ResumenCobertura En Vivo

AZ Alkmaar vs Juventus EN VIVO Europa League Jornada 4 l Transmisión, goles y resultado

AZ Alkmaar vs Juventus EN VIVO Europa League Jornada 4 l Transmisión, goles y resultado
Estephani Carrera
12:47 - 5 de noviembre de 2026

Actualizado a 12:48 - 5 de noviembre de 2026

El mexicano y el equipo de Eredivisie buscan su tercer triunfo en la segunda máxima competencia del viejo continente

Filtrar por: