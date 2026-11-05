AZ Alkmaar vs Juventus EN VIVO Europa League Jornada 4 l Transmisión, goles y resultado

La Previa:
El AZ Alkmaar de Mateo Chávez regresa a la actividad en la Jornada 4 de la Fase de Liga de la UEFA Europa League. El conjunto neerlandés se mide en el AFAS Stadion a la Juventus de la Serie A.
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Actualizado a 12:48 - 5 de noviembre de 2026
El mexicano y el equipo de Eredivisie buscan su tercer triunfo en la segunda máxima competencia del viejo continente
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El AZ Alkmaar de Mateo Chávez regresa a la actividad en la Jornada 4 de la Fase de Liga de la UEFA Europa League. El conjunto neerlandés se mide en el AFAS Stadion a la Juventus de la Serie A.