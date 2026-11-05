El conjunto rossonero sufrió su tercera derrota en el torneo, luego de caer 0-2 en casa ante los húngaros, que mantienen paso perfecto en la competencia

La Europa League se convirtió en un auténtico dolor de cabeza para el AC Milan. El conjunto italiano vivió una noche para el olvido en su propia casa, donde fue superado 0-2 por el Ferencváros, equipo que aprovechó sus oportunidades en la segunda mitad para llevarse tres puntos y confirmar su extraordinario momento en la competición.

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Desde el silbatazo inicial, los visitantes dejaron claro que no estaban dispuestos a intimidarse ante uno de los clubes históricos del futbol europeo. Con una propuesta agresiva, los húngaros comenzaron a generar peligro y encontraron espacios ante un Milan que lució desconectado, sin capacidad para imponer condiciones y con dificultades para construir jugadas ofensivas.

Adrien Rabiot en la derrota del AC Milan | AP

Milan no pudo reaccionar

La apuesta de Rúben Amorim tampoco ayudó a los locales. El estratega decidió reservar a algunas de sus principales figuras, por lo que Luka Modric, Christian Pulisic y Diego Moreira no aparecieron en el once inicial. En su lugar, Gonçalo Ramos y Adrien Rabiot, quien ocupó una posición más adelantada, tenían la responsabilidad de generar las oportunidades de gol.

Sin embargo, el desarrollo del encuentro favoreció al Ferencváros durante prácticamente toda la primera mitad. Los visitantes encontraron la manera de acercarse al área rival, mientras que el Milan apenas pudo responder. Una de las oportunidades más claras de los italianos llegó mediante una volea de Alphadjo Cissè, cuyo disparo terminó por encima del arco.

Cadu y Toon Raemaekers del del Ferencvaros | AP

La situación obligó a Amorim a modificar su planteamiento durante el descanso. Pulisic y Moreira ingresaron para intentar cambiarle la cara al equipo y darle mayor profundidad al ataque. No obstante, los movimientos no evitaron que los rossoneri continuaran sufriendo ante un rival que parecía tener el control del partido.

El primer golpe llegó después de un error garrafal del guardameta Lorenzo Torriani. El joven portero perdió el control del balón y Lenny Joseph estuvo atento para aprovechar el regalo, recuperar la posesión y mandar el esférico al fondo de las redes. La equivocación terminó por abrir el marcador y dejó todavía más complicado el panorama para los locales.

AC Milan vs Ferencvaros en Europa League | AP

Joseph ejecutó al AC Milan

La pesadilla italiana no terminó ahí. Poco después, el Ferencváros encontró el segundo tanto mediante un contragolpe que volvió a tener como protagonista a Joseph. Kristoffer Zachariassen condujo hacia el área, levantó la cabeza y encontró al delantero completamente solo por el costado derecho, quien únicamente tuvo que empujar el balón para firmar su doblete y colocar el 0-2 definitivo.

Con la desventaja de dos anotaciones, el Milan intentó reaccionar y encontró en Moreira a su futbolista más peligroso durante los últimos minutos. Sin embargo, sus aproximaciones no fueron suficientes para poner en verdaderos aprietos a los visitantes, que supieron administrar la ventaja incluso después de quedarse con diez jugadores por la expulsión de Dele en el último cuarto de hora.

El silbatazo final confirmó una nueva decepción para los italianos, que sumaron su tercera derrota en cuatro partidos disputados en la Europa League. Mientras el Ferencváros alcanzó los 12 puntos de 12 posibles para mantenerse con paso perfecto, el Milan se quedó con apenas tres unidades, una diferencia que refleja el complicado panorama que atraviesa en el certamen.