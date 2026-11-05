Todos los resultados de la jornada de Europa League hoy 5 de noviembre

Solamente un partido no se llevó a cabo el día jueves 5 de noviembre en la Copa de Europa

El futbol del Viejo Continente vivió una nueva jornada de la UEFA Europa League, con encuentros que dejaron victorias importantes, resultados inesperados y una participación limitada de futbolistas mexicanos. La cuarta fecha de la fase de liga se desarrolló prácticamente en su totalidad este jueves 5 de noviembre, con solamente un compromiso disputado el miércoles.

Entre los resultados más destacados apareció la derrota del Milan por 2-0 ante Ferencváros, así como la victoria de Juventus por 2-1 frente al AZ Alkmaar. Por su parte, Benfica superó 3-1 al Lech Poznań, mientras que Olympique de Marsella consiguió un triunfo por la mínima diferencia frente al Bayer Leverkusen.

La actividad también dejó las victorias de Bournemouth sobre Sparta Praga por 3-1, Celtic ante Beşiktaş por 3-2 y Dinamo Zagreb frente a Sunderland por 2-0. En otros encuentros, Real Sociedad y Lyon empataron 1-1, mismo resultado que registraron Crystal Palace y Hoffenheim.

AC Milan vs Ferencvaros en Europa League | AP

¿Cómo les fue a los mexicanos en la Europa League?

La representación mexicana tuvo una participación discreta durante la cuarta jornada. Armando 'Hormiga' González tuvo minutos de actividad, pero no consiguió marcar gol, en un partido que tuvo pocas ocasiones claras.

Por su parte, Mateo Chávez no tuvo actividad con el AZ Alkmaar, equipo que cayó 2-1 frente a Juventus. El lateral mexicano permaneció en la banca y observó como su equipo lo intentó en los minutos finales, pero no pudo hacer mucho.

Armando 'Hormiga' González en el partido de Olympiacos contra Rennes en la Europa League | AP

Todos los resultados de la Jornada 4 de Europa League

Rennes 0-0 Olympiacos

Lillestrøm 0-1 Viktoria Plzeň

Milan 0-2 Ferencváros

Crystal Palace 1-1 Hoffenheim

Sparta Praga 1-3 Bournemouth

NEC 3-1 Omonia

Anderlecht 2-0 RB Salzburg

Real Sociedad 1-1 Lyon

Levski Sofía 1-0 Jagiellonia Białystok

SC União Torreense 3-2 Ararat-Armenia

Celta de Vigo 1-2 Union Saint-Gilloise

Sunderland 0-2 Dinamo Zagreb

Celtic 3-2 Beşiktaş

Sturm Graz 2-3 Celje

Hapoel Be'er Sheva 0-2 OFI

AZ Alkmaar 1-2 Juventus

Bayer Leverkusen 0-1 Olympique de Marsella

Benfica 3-1 Lech Poznań