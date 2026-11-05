El futbol del Viejo Continente vivió una nueva jornada de la UEFA Europa League, con encuentros que dejaron victorias importantes, resultados inesperados y una participación limitada de futbolistas mexicanos. La cuarta fecha de la fase de liga se desarrolló prácticamente en su totalidad este jueves 5 de noviembre, con solamente un compromiso disputado el miércoles.
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Entre los resultados más destacados apareció la derrota del Milan por 2-0 ante Ferencváros, así como la victoria de Juventus por 2-1 frente al AZ Alkmaar. Por su parte, Benfica superó 3-1 al Lech Poznań, mientras que Olympique de Marsella consiguió un triunfo por la mínima diferencia frente al Bayer Leverkusen.
La actividad también dejó las victorias de Bournemouth sobre Sparta Praga por 3-1, Celtic ante Beşiktaş por 3-2 y Dinamo Zagreb frente a Sunderland por 2-0. En otros encuentros, Real Sociedad y Lyon empataron 1-1, mismo resultado que registraron Crystal Palace y Hoffenheim.
¿Cómo les fue a los mexicanos en la Europa League?
La representación mexicana tuvo una participación discreta durante la cuarta jornada. Armando 'Hormiga' González tuvo minutos de actividad, pero no consiguió marcar gol, en un partido que tuvo pocas ocasiones claras.
Por su parte, Mateo Chávez no tuvo actividad con el AZ Alkmaar, equipo que cayó 2-1 frente a Juventus. El lateral mexicano permaneció en la banca y observó como su equipo lo intentó en los minutos finales, pero no pudo hacer mucho.
Todos los resultados de la Jornada 4 de Europa League
Rennes 0-0 Olympiacos
Lillestrøm 0-1 Viktoria Plzeň
Milan 0-2 Ferencváros
Crystal Palace 1-1 Hoffenheim
Sparta Praga 1-3 Bournemouth
NEC 3-1 Omonia
Anderlecht 2-0 RB Salzburg
Real Sociedad 1-1 Lyon
Levski Sofía 1-0 Jagiellonia Białystok
SC União Torreense 3-2 Ararat-Armenia
Celta de Vigo 1-2 Union Saint-Gilloise
Sunderland 0-2 Dinamo Zagreb
Celtic 3-2 Beşiktaş
Sturm Graz 2-3 Celje
Hapoel Be'er Sheva 0-2 OFI
AZ Alkmaar 1-2 Juventus
Bayer Leverkusen 0-1 Olympique de Marsella
Benfica 3-1 Lech Poznań