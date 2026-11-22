El internacional alemán padece un trastorno neurológico

La preocupación por el estado de salud de Jamal Musiala ha alcanzado cotas máximas en el Bayern Munich. Afectado por un problema nervioso que le ha impedido competir con regularidad en los últimos meses.

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El joven atacante sufrió el pasado lunes, según informa Bild, una nueva recaída al registrar otro episodio de ausencia, lo que ha generado serias dudas en la entidad bávara respecto a las opciones de una recuperación total.

¿Qué trastorno padece Musiala?

El internacional alemán padece un trastorno neurológico funcional, patología responsable de dos crisis de ausencia en agosto y de este último episodio reciente. Bild añade además que los servicios médicos no han logrado estabilizar ni regularizar la medicación que se le administra al futbolista.

Jamal Musiala en calentamiento | AP

Clima tenso alrededor del Bayern Munich

Este delicado panorama clínico llega acompañado de un clima de fuerte tensión interna. El dirigente Karl-Heinz Rummenigge desató la polémica al cuestionar públicamente el interés de posibles clubes en el jugador ante este cuadro médico, llegando incluso a insinuar que el club debería replantearse seguir abonando los elevados emolumentos que percibe el futbolista.

Las palabras de Rummenigge provocaron la respuesta inmediata y contundente de Stefan Effenberg. En declaraciones al programa SPORT1 Doppelpass, el exinternacional alemán y exfutbolista del Bayern cargó con dureza contra la postura de los responsables del conjunto muniqués.

"Hay que apoyar y proteger a un jugador lesionado. En todos los ámbitos, y especialmente en público. A un futbolista enfermo hay que arroparlo todavía más de cerca y cuidarlo por encima de todo. ¡Esta comunicación de la directiva del Bayern ha sido catastrófica! Hay que decirlo de forma clara e inequívoca", arrancó señalando.

Jamal Musiala, jugador del Bayern Munich | AP

Visiblemente indignado con la gestión del caso, Effenberg fue un paso más allá en sus críticas a la cúpula bávara: "¡Esto no puede ni debe pasar! Ni en los tiempos que corren ni en el deporte de élite. Se trata de una persona que padece una enfermedad".