El neozelandés y el caboverdiano fueron la sensación en verano y este mes se robaron los reflectores en el futbol de Conmebol

Con la victoria 2-1 de Olimpia contra Club Sportivo Trinidense este domingo 22 de noviembre, el Rey de Copas logró el bicampeonato en la Primera División de Paraguay. En las celebraciones, un jugador que se llevó los reflectores fue Tim Payne, quien se hizo viral en verano antes de la Copa del Mundo y ahora celebró un título en el futbol sudamericano.

Curiosamente, la del defensa neozelandés no es la única que se dio de esta naturaleza este año, ya que también el portero de la Selección de Cabo Verde, Vozinha, también se volvió viral en el Mundial 2026. Ello le valió un contrato con Colo Colo, con el cual se coronó hace poco.

Así fue la etapa de Tim Payne para coronarse con Olimpia

El defensa de 32 años se volvió viral en mayo de 2026 por una campaña en redes sociales, impulsada por el creador de contenido argentino Valentín Scarsini. 'El Scarso' propuso hacer protagonista al jugador menos conocido del torneo, o con menor alcance, y propuso a Payne, quien pasó de cuatro mil 700 seguidores en Instagram hasta cinco millones.

En el Mundial 2026 fue titular en los tres partidos de la Fase de Grupos con la Selección de Nueva Zelanda y tras ello firmó contrato con Olimpia hasta diciembre de 2027. Sumó sus primeros minutos con el conjunto paraguayo el 2 de agosto de 2026, al ingresar de cambio en la victoria 5-0 contra Rubio Ñu, partido en el cual convirtió el quinto gol.

Tim Payne en celebración tras coronarse con Olimpia | AFP

En total tiene diez partidos disputados y un gol con Olimpia, y se quedó en el banquillo este domingo en el partido ante Trinidense. Para Payne, este título fue el octavo de su carrera a nivel de clubes y el primero desde que se coronó en la Temporada 2018-19 como futbolista de Eastern Suburbs AFC en Nueva Zelanda.

¿Cómo le fue a Vozinha con Colo Colo?

En el caso del portero caboverdiano, se volvió viral ya durante el Mundial 2026 por sus actuaciones contra selecciones como España, en Fase de Grupos, y Argentina, en 16vos de Final. Por ello, fue noticia cuando en agosto firmó un contrato hasta diciembre de este año con Colo Colo, con el cual sumó sus primeros minutos el 6 de septiembre ante Huachipato.

Vozinha en celebración tras coronarse con Colo Colo | AFP