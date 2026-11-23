El Tribunal de Arbitraje Deportivo analiza el litigio de la Final del torneo

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana (Suiza), celebró a mediados a inicios del mes pasado la audiencia sobre el polémico desenlace de la final de la Copa Africana de Naciones (CAN) de 2025 entre Senegal y Marruecos. Se trata de un proceso crucial que enfrenta a la Federación Senegalesa de Futbol contra la Real Federación Marroquí de Futbol y la Confederación Africana de Futbol (CAF). Y será este martes que el TAS está a punto de emitir el veredicto final sobre el ganador oficial de la Copa Africana de Naciones 2025.

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¿Cuál es la polémica?

Cabe recordar que el encuentro definitivo, disputado el 18 de enero en el estadio de Rabat, terminó en un clima de máxima tensión. Como protesta contra el equipo arbitral —que había anulado un gol a Senegal y, de inmediato, señalado un penalti a favor de los anfitriones en el tiempo de descuento de la segunda parte—, varios futbolistas senegaleses se retiraron momentáneamente del terreno de juego.

El incidente provocó unos 15 minutos de enorme caos, con lanzamiento de objetos por parte de la afición senegalesa e intentos de invasión de campo. Tras la reanudación, el extremo marroquí Brahim Díaz erró la pena máxima y, ya en la prórroga, Pape Gueye anotó el tanto que otorgó el trofeo a los senegaleses.

Marruecos pierde contra Senegal la Final | AP

Sin embargo, en marzo de 2026, tres meses después de la final, el comité de apelación de la CAF despojó del título a Senegal, declarando a la selección perdedora por incomparecencia según los artículos 82 y 84 del reglamento del torneo, «homologando el resultado de 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Futbol (FRMF)». Disconforme con el fallo, la federación senegalesa elevó el caso a los tribunales internacionales.

Marruecos preparó documentación

En el plano estratégico, la representación marroquí —confiada a un equipo de letrados nacionales e internacionales— preparó una amplia documentación para respaldar sus argumentos, apostando por la discreción y afrontando el proceso con calma, mientras la actualidad informativa de su país está volcada en las elecciones legislativas. Por su parte, la Federación Senegalesa de Futbol protagonizó una fuerte ofensiva mediática en las primeras semanas tras el castigo, convocando ruedas de prensa en Dakar y París para denunciar el dictamen de la CAF.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tiene ahora sobre su mesa el expediente del título de la CAN 2025, con plenas facultades de revisión para dirimir el litigio entre Marruecos y Senegal. El tribunal puede ratificar el fallo del comité de apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) —dejando el trofeo en manos de Marruecos— o bien anular la sanción dictada el pasado marzo, devolviendo el campeonato a Senegal, remitiendo el caso a la instancia federativa o dictaminando una medida adaptada a los hechos ocurridos en la final.

Marruecos en la Final de la CAF | AP

Según fuentes del proceso y profundos conocedores del TAS, la clave de todo el expediente radica en la actuación del colegiado en la final de enero. El árbitro congoleño autorizó la reanudación del encuentro antes de señalar el pitido final. De este modo, el resultado quedó formalmente validado por el cuerpo arbitral a pesar de los incidentes acaecidos, un elemento que concentrará buena parte del debate jurídico.

Conviene señalar que la Federación Senegalesa de Futbol (FSF) llegó a calificar la sanción de «atraco administrativo» y retuvo físicamente el trofeo en rebeldía contra la CAF. No obstante, tras semanas de fuerte exposición mediática, el equipo jurídico senegalés optó por la prudencia y su cúpula directiva guardó silencio con el objetivo de concentrar esfuerzos en la anulación del castigo.