“Cada vez es más peligroso”: Cesc Fábregas lanza una alerta al futbol actual. ¿Qué más comentó?

El entrenador del Como alertó sobre las exigencias del futbol moderno, las lesiones y la presión que enfrentan jugadores y técnicos; además, pidió prestar atención a la salud emocional

Cesc Fàbregas levantó la voz sobre los riesgos que esto representa para sus protagonistas en el futbol actual. El entrenador del Como advirtió que la actividad se está volviendo más peligrosa para los futbolistas, debido a la intensidad física, la acumulación de partidos y la presión que existe dentro y fuera de las canchas.

Durante una conferencia de prensa previa al compromiso de Champions League frente al AEK de Atenas, el estratega español fue cuestionado por las recientes lesiones de futbolistas como Désiré Doué y Harry Kane. Su respuesta fue más allá de los problemas físicos y puso sobre la mesa una preocupación que involucra a todo el entorno del futbol.

"El futbol, no lo digo yo, pero sobre todo para los jugadores es cada vez más peligroso", advirtió Fàbregas.

Podría interesarte Futbol Dónde ver Feyenoord vs Porto: horarios y canales del partido de Champions League de Santiago Giménez

Cesc Fábregas señala la presión que enfrentan los futbolistas

Para el técnico español, el desgaste no solamente tiene que ver con la cantidad de partidos, sino también con las exigencias que reciben los jugadores de entrenadores, aficionados, directivos y medios de comunicación.

Fàbregas explicó que actualmente los futbolistas deben aprender a gestionar todo lo que sucede a su alrededor, especialmente la presión por mejorar constantemente y responder a las expectativas.

El entrenador también incluyó a sus colegas dentro de esta problemática y recordó el caso de Vincent Kompany, técnico del Bayern Munich, al señalar que las exigencias del futbol actual también pueden afectar a quienes están en los banquillos.

"Hay una exigencia extrema. Es muy difícil cómo está evolucionando la vida de los futbolistas, de los entrenadores y del mundo del futbol", expresó.

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Munich, en partido | AP

La gestión de las emociones, una prioridad para Fábregas

Uno de los puntos en los que más insistió el entrenador del Como fue la importancia de mantener la tranquilidad y aprender a gestionar las emociones en un entorno donde la presión aumenta constantemente.

"Para mí es fundamental saber gestionar las emociones", explicó, al señalar que dentro de su equipo busca transmitir serenidad y trabajar con paciencia, comenzando por él mismo.

Además, Fàbregas destacó que el futbol actual es cada vez más rápido y físico, con más encuentros, menos tiempo de recuperación y mayores desplazamientos, factores que complican la preparación de los jugadores.

"El futbol es más rápido, más físico, hay más partidos, menos tiempo de recuperación y más viajes", señaló.

Finalmente, el español también defendió las decisiones que deben tomar los entrenadores, pues consideró que desde fuera muchas veces se cuestiona una alineación sin conocer las circunstancias personales o físicas de cada futbolista.