Ambos conjuntos llegan con la necesidad de conseguir una victoria para mejorar sus posiciones en la clasificación general

La UEFA Champions League 2026-27 continúa con la actividad de la quinta jornada de la Fase de Liga, donde Feyenoord recibirá al Porto de Santiago Giménez este martes 24 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio De Kuip de Rotterdam. El encuentro podrá seguirse EN VIVO a través de FOX One y tendrá como principal atractivo el regreso del delantero mexicano a la casa de su antiguo equipo, ahora defendiendo los colores de los Dragones.

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Ambos conjuntos llegan con la necesidad de conseguir una victoria para mejorar sus posiciones en la clasificación general y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo europeo.

El enfrentamiento también representará un nuevo capítulo en la historia de Santiago Giménez contra el Feyenoord, club donde destacó antes de llegar al AC Milan. Durante su etapa con el conjunto italiano, el mexicano ya enfrentó a los neerlandeses en los Playoffs de la Champions League 2024-25, una eliminatoria en la que consiguió marcar un gol, aunque terminó quedando fuera de la competencia.

Santiago Giménez celebrando anotación ante Académico de Viseu| X @FCPorto

¿Cómo llegan Feyenoord y Porto a la Champions League?

El Porto llega a la quinta jornada ubicado en la posición 26 de la clasificación general con tres puntos, producto de sus primeros cuatro compromisos. Los Dragones registran seis anotaciones a favor y siete en contra, números que reflejan las dificultades que han tenido para conseguir resultados positivos en la competencia.

Por su parte, el Feyenoord atraviesa una situación más complicada, pues se encuentra en el lugar 32 de la tabla con apenas tres unidades. El conjunto de Rotterdam ha marcado cuatro goles y recibido 11, por lo que necesita aprovechar su condición de local para mejorar sus posibilidades de clasificación.

Equipo del Feyenoord | x:@Feyenoord

El partido también reunirá a dos clubes con una importante historia en el futbol europeo. Porto presume dos títulos de la máxima competencia continental, conquistados en 1987 y 2004, mientras que Feyenoord levantó la Copa de Europa en 1970.

Para Santiago Giménez será un compromiso especial, ya que volverá al estadio donde protagonizó algunos de los mejores momentos de su carrera en Europa. El delantero mexicano buscará contribuir al resultado del conjunto portugués ante un rival que conoce de cerca.

Santiago Giménez en su debut con Porto | AFP

¿A qué hora y dónde ver Feyenoord vs Porto?