'Bebote' convirtió su disparo desde los once pasos y el Porto eliminó al Paredes en una dramática tanda de penales para avanzar en la Copa de Portugal

El FC Porto sufrió más de lo esperado, pero consiguió su boleto a la siguiente ronda de la Copa de Portugal después de superar al USC Paredes en una dramática tanda de penales. Los Dragones empataron 1-1 durante el encuentro y tuvieron que definir su clasificación desde los once pasos, instancia en la que Santiago Giménez también tuvo participación al convertir su cobro.

El delantero mexicano ingresó al terreno de juego para el inicio del segundo tiempo y terminó siendo parte de una definición que mantuvo la tensión hasta el final. Después de un partido complicado para los dirigidos por Francesco Farioli, el conjunto portugués logró imponerse 3-1 en la tanda de penales para evitar una inesperada eliminación en el Estadio do Dragão.

Porto sufrió ante Paredes y dejó escapar la ventaja

El conjunto local tuvo dificultades para imponer su jerarquía frente a un rival de una categoría inferior. Aunque el Porto consiguió adelantarse en el marcador al minuto 41, gracias a una anotación de Seko Fofana, no logró construir una ventaja más amplia antes del descanso. El mediocampista aprovechó una combinación ofensiva para vencer al guardameta rival y darle tranquilidad momentánea a los Dragones.

Sin embargo, la respuesta del Paredes llegó al minuto 57, cuando Francisco Moura marcó en propia puerta y permitió que los visitantes igualaran el encuentro 1-1. El autogol cambió el panorama del compromiso y obligó al Porto a buscar nuevamente la anotación de la victoria, aunque el equipo visitante consiguió mantenerse en la pelea y llevar la eliminatoria hasta la definición desde los once pasos.

Santiago Giménez comenzó el partido en el banquillo, pero Francesco Farioli decidió darle entrada para el segundo tiempo en sustitución de André Silva. El mexicano tuvo la oportunidad de participar en la parte complementaria y posteriormente asumió la responsabilidad de ejecutar uno de los disparos en la tanda de penales, en la que consiguió convertir su oportunidad.

El Bebote aporta con un penal

La definición desde el manchón penal terminó favoreciendo al FC Porto, que consiguió imponerse por marcador de 3-1. Santiago Giménez cumplió con su responsabilidad y convirtió su disparo, colaborando en una clasificación que se complicó mucho más de lo esperado para uno de los principales candidatos al título.

El resultado permitió que los Dragones evitaran una de las grandes sorpresas de la cuarta ronda de la Copa de Portugal, luego de que el Paredes consiguiera llevarlos hasta la tanda de penales. Para el conjunto mexicano, la anotación desde los once pasos también representó una oportunidad de aportar en un partido en el que comenzó como suplente y tuvo participación durante el segundo tiempo.

Festejo del Porto tras avanzar en Copa de Portugal ante USC Paredes | IG: @fcporto