Los Merengues reciben a los Granjeros en la Jornada 5 de la Fase de Liga del torneo de la UEFA, luego de la pausa por la Fecha FIFA

Regresa la actividad de la Champions League y uno de los partidos que roban reflectores de la Jornada 5 de la Fase de Liga es el de Real Madrid contra PSV. El encuentro está programado para este martes 24 de noviembre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México), y podrá seguirse por la señal de TNT Sports y HBO Max.

Los Merengues llegan empatados con PSG en 12 puntos, como los únicos clubes con cuatro victorias en cuatro partidos, por lo que pueden alcanzar el liderato si ganan y los parisinos pierden el miércoles ante Roma. Por su parte, los Granjeros buscan mantenerse en zona de playoffs, ya que por ahora serían el último clasificado.

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¿Cómo llegan Real Madrid y PSV a la Champions League?

Será el regreso el torneo de la UEFA luego de la Fecha FIFA tras la actividad a nivel de selecciones. En el caso del conjunto blanco, regresó del parón con una remontada ante Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu. Desafortunadamente, tras dicho encuentro, Endrick sufrió una lesión en el muslo y no estará para el compromiso de este martes.

Además del joven brasileño, no estarán disponibles Raúl Asencio, Ferland Mendy y Rodrygo, quienes están en recuperación de lesiones de mayor gravedad. En tanto que Denzel Demfries se ausentó de la práctica de este lunes y aunque el club no ha confirmado su baja, todo apunta a que no estará listo para enfrentar a PSV.

Endrick durante un partido de Real Madrid en LaLiga | AP

Por parte de los Granjeros no contarán con Mauro Junior, cuya baja la confirmó el propio Peter Bosz este lunes. Esta ausencia se suma a las de Sami Ouaissa, Alassane Plea, Jerry Schouten y Adamo Nagalo. PSV enfrentará a Real Madrid luego de golear a domicilio a NEC Nijmegen con marcador 1-4.

¿Cómo es el historial entre Real Madrid y PSV?

Será el noveno enfrentamiento entre estos dos equipos, quinto en Champions League, pero primero desde que el torneo tiene este nombre y primero desde la Temporada 1988-89. En esa ocasión, estos dos equipos coincidieron en Cuartos de Final, y luego del empate 1-1 en Países Bajos en la ida, en la vuelta los Merengues se impusieron 2-1 en casa.

Jugadores de Real Madrid en celebración en LaLiga | AP