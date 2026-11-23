Lamine Yamal vuelve a ser baja por lesión y se pierde un partido clave con el Barcelona

El jugador no estará presente por leves molestias en el tobillo derecho

Lamine Yamal nuevamente se ausentará por temas de lesión, ahora se perderá el duelo entre el Barcelona y el Sabah de la quinta fecha de la UEFA Champions League.

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El juvenil español tiene unas leves molestias en el tobillo derecho derivadas durante el calentamiento para el juego ante Villarreal; sin embargo, pudo jugar dicho partido tras ser atendido, el cuerpo técnico ha decidio protegerlo de cara a los próximo compromisos.

Cabe mencionar, que Yamal se ausentó para el juego de España contra Chequia en Fecha FIFA. La buena noticia es que estará disponible para el juego de LaLiga contra el Deportivo La Coruña.

Lamine Yamal se lamenta por fallar penal | AP

¿Cómo fue el partido ante Villarreal?

Una reacción arrolladora dio sus frutos en la segunda mitad tras un primer tiempo para olvidar. El Barcelona, con João Cancelo en el once titular, remontó dos goles en contra para imponerse por 3-2 al Villarreal, que alineó de inicio a Renato Veiga, en la 13.ª jornada de LaLiga.

A los siete minutos, el cuadro visitante ya mandaba por dos goles. Una mala entrega de Fermín López dejó el balón franco para Tajon Buchanan, quien firmó un auténtico golazo desde fuera del área en el 5'. Dos minutos después, Moleiro asistió a Oluwaseyi, que dejó atrás a Eric García y batió a Joan García en el mano a mano para poner el segundo del «submarino amarillo».

La reacción del Barça convirtió el duelo en un monólogo. El conjunto blaugrana buscó el gol con insistencia antes del descanso. La ocasión más clara la tuvo Lamine Yamal: la joven perla forzó una pena máxima tras ser derribado en el área, pero él mismo mandó el penalti fuera.

Lamine Yamal en el Barcelona vs Real Madrid | AP

Remontada del Barça

Con mucho caudal ofensivo pero poca pegada, el Barcelona enfiló el túnel de vestuarios perdiendo 0-2. En la reanudación, los locales no levantaron el pie del acelerador y, en un intervalo de apenas diez minutos, lograron lo que se les había resistido hasta entonces. En el 57', un centro medido de Pedri encontró la cabeza de Gerard Martín, que recortó distancias en el Camp Nou.

Cuatro minutos después, Fermín López apareció dentro del área a pase de Yamal para firmar el empate. Y en el 67', un desvío de Paco Navarro hacia su propia portería culminó la remontada barcelonista.

Aun con el marcador a favor, el Barcelona no aflojó el ritmo. El Villarreal, que acabó con diez por la expulsión de Navarro, se quedó sin capacidad de respuesta y solo en el tiempo añadido logró merodear el área contraria. El líder de LaLiga supo reponerse a los contratiempos iniciales para voltear el electrónico y mantener a tres puntos de distancia a su inmediato perseguidor, el Real Madrid.