Los blaugranas comenzaron perdiendo por dos anotaciones, pero reaccionaron en el complemento para llevarse los tres puntos

El Barcelona protagonizó una espectacular remontada en el Spotify Camp Nou. El conjunto dirigido por Hansi Flick venció 3-2 al Villarreal en la Jornada 13 de LaLiga, después de encontrarse dos goles abajo en los primeros siete minutos del encuentro. Sin embargo, el conjunto blaugrana reaccionó en la segunda mitad y consiguió tres anotaciones en apenas 10 minutos para quedarse con una victoria fundamental en la lucha por el campeonato español.

El Submarino Amarillo sorprendió desde el arranque con dos tantos de sus internacionales canadienses. Tajon Buchanan abrió el marcador al minuto 5 y Tani Oluwaseyi amplió la ventaja apenas dos minutos después, colocando contra las cuerdas a los locales. Todavía, Lamine Yamal falló un penal al minuto 22, dejando contra las cuerdas a los locales.

Lamine Yamal se lamenta por fallar penal | AP

Barcelona encontró la remontada en 10 minutos

La reacción blaugrana comenzó al minuto 57, cuando Gerard Martín consiguió descontar y devolvió la esperanza a los aficionados en el Camp Nou. Cuatro minutos después, Fermín López apareció para marcar el 2-2 y completar la igualdad en el marcador.

El impulso ofensivo del Barcelona continuó y al minuto 67 llegó el tanto que sentenció la remontada. En una jugada desafortunada para los visitantes, Pau Navarro terminó enviando el balón a su propia portería para marcar el autogol que significó el 3-2 definitivo. El defensor del Villarreal tuvo una tarde complicada, pues en el tiempo agregado recibió una segunda tarjeta amarilla y fue expulsado.

Barcelona celebra la remontada ante el Villarreal | AP

Barcelona mantiene distancia sobre el Real Madrid

Barcelona consiguió su tercera victoria consecutiva en LaLiga y restableció su ventaja de tres puntos sobre el Real Madrid, que también había conseguido remontar el sábado frente al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu.