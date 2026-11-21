Ambicioso proyecto de Bravos de Juárez con Ramón Planes como cabeza de grupo, ¿de qué se trata?

El exdirectivo del Barcelona, Tottenham y Real Betis estaría cerca de incorporarse a la estructura de FC Juárez, pero su responsabilidad iría mucho más allá del equipo fronterizo

Ramón Planes llegará a Bravos de Ciudad Juárez como parte de un proyecto de Alejandra de la Vega, dueña del equipo, para impulsar los equipos que posee y que espera incluso aumentar en el futuro.

Fuentes cercanas a la dueña del equipo aseguraron a este medio que la llegada del dirigente español no sólo es para fortalecer la estructura del equipo fronterizo sino que se incorpora como un responsable de Franklin Mountain Soccer comandado por De la Vega.

¿Quién es Ramón Planes y qué aportaría a FC Juárez?

Cómo se sabe, Alejandra de la Vega y su esposo poseen varios clubes y existe la intención de expandirse aún más con la compra de otros equipos, pero se desconoce cuáles conjuntos podría ser adquiridos por la empresa.

Franklin Mountain Soccer fue fundado en 2012 con sede en El Paso, Texas. Alejandra de la Vega funge como copropietaria y presidenta del club, compartiendo la sociedad principal con su esposo, Paul Foster (empresario petrolero y dueño de Franklin Mountain Investments), y Josh Hunt (ejecutivo de Hunt Companies).

Necaxa vs FC Juárez en la Jornada 14, en un juego en Aguascalientes | IMAGO7

Bravos apunta a expandir su proyecto hasta Europa

Además de haber fundado al FC Bravos de Juárez en 2015 (y adquirir la franquicia de Lobos BUAP en 2019 para llevarlo a la Liga MX), el grupo es dueño del El Paso Locomotive FC (equipo de futbol de la USL Championship). Ahora la intención es hacerse de más equipos.

Aunque los negocios familiares históricos de Alejandra de la Vega en Ciudad Juárez están ligados a este consorcio (tiendas de conveniencia Del Río, Superette y franquicias como Domino's Pizza), la operación e inversión directa de los clubes deportivos binacionales se gestiona formalmente a través de Franklin Mountain Soccer.