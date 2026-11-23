La Champions regresa este martes con dos equipos que buscan ser protagonistas en el campeonato

El encuentro entre Manchester City y Napoli se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre de 2026 a las 14:00. Partido correspondiente a la 5.ª jornada de la Champions League; encuentro que se podrá disfrutar por Fox One o HBO Max.

Ambos equipos no pasan por su mejor momento, más por sus últimos encuentros en sus respectivas ligas, por lo que en la competencia más importante entre clubes para buscar reponer el camino y regresar a la victoria.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Manchester City llega a este encuentro después de haber pasado algunos baches en la Premier League, pero en la Champions League ha sido algo irregular con la salida de Pep Guardiola: victorias ante Porto, AEK y Leipzig, pero un tropiezo ante el PSG.

Con esos resultados, los Diablos Rojos se encuentran en la posición siete con una nueva jornada todavía por jugarse y con mucho que mejorar para los dirigidos por Enzo Marezca.

Manchester City celebrando gol ante Liverpool en Premier League | AP

Por su parte, Napoli llega a este partido con una mala racha de resultados en Champions League: derrotas ante Porto, Villarreal y Arsenal, pero con un triunfo en un partidazo contra el Bodo Glim.

Con esos resultados, los napolitanos se encuentran en la posición veinticuatro con una nueva jornada todavía por jugarse y con mucho que mejorar para los dirigidos por Massimiliano Allegri.

Jugadores de Napoli durante su partido contra Juventus en la Serie A | AP

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia la clasificación en el torneo.

¿Dónde ver Manchester City vs. Napoli?

El encuentro entre Manchester City y Napoli se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre de 2026 a las 14:00. Partido correspondiente a la 5.ª jornada de la Champions League; encuentro que se podrá disfrutar por Fox One o HBO Max.