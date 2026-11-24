Los Gunners buscan acercarse al liderato en la clasificación cuando reciban al conjunto alemán en la reanudación del torneo de la UEFA

Regresa la actividad de la Champions League y uno de los partidos que roban reflectores de la Jornada 5 de la Fase de Liga es el de Arsenal contra Borussia Dortmund. El encuentro está programado para este martes 24 de noviembre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México), y podrá seguirse por la señal de Fox ONE.

Para los de Mikel Arteta es la oportunidad de alcanzar el liderato de la tabla general, aunque dependería de los resultados de PSG y Real Madrid. Mientras que los de Niko Kovač buscarán meterse en zona de clasificación directa a Octavos de Final, aunque también dependen de otros resultados y no les bastará la simple victoria.

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¿Cómo llegan Arsenal y Borussia Dortmund al partido de Champions League?

Será el primer compromiso del certamen de la UEFA luego de la pausa a nivel de clubes por la Fecha FIFA y los compromisos a nivel de selecciones. En el caso de los Gunners, regresaron a la actividad con un empate 2-2 como visitantes ante Newcastle en la Premier League, en un partido en el cual sufrieron la sensible baja de David Raya.

Si bien Arteta reconoció este lunes que fue una lesión en el hombro izquierdo fue menos grave de lo temido y que el guardameta no requerirá cirugía. No obstante, sí adelantó que no estará para el partido de este martes en el Emirates Stadium y será Kepa Arrizabalaga quien se haga cargo del arco. De igual forma, Bukayo Saka y Martin Zubimendi todavía no están listos para reaparecer.

David Raya en lamento tras lesionarse con Arsenal en Premier League | AP

Por su parte, Borussia Dortmund, Samuele Inacio, Justin Lerma y Mussa Kaba se encuentran lesionados para este encuentro, además de Giannis Konstantelias y Emre Can, quien desde hace varios meses están lesionados del ligamento cruzado anterior. El conjunto alemán regresó de la Fecha FIFA con una victoria 0-1 ante Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga.

¿Cómo es el historial entre Arsenal y Borussia Dortmund?

Será la novena ocasión que estos dos equipos se enfrenten, con un balance de cuatro victorias para Arsenal y tres para Borussia Dortmund, con un empate. Por otra parte, será la primera vez que vuelvan a verse las caras desde noviembre de 2014, cuando los londinenses se impusieron 2-0 en la vuelta de la Fase de Grupos de la Temporada 2014-15.